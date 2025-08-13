La storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua a destare preoccupazione tra i fan di Uomini e Donne. Fin dal momento della loro scelta, le voci di una possibile crisi tra i due si sono fatte sempre più insistenti, anche se sono state smentite più volte da Cristina durante alcune dirette social.

Nonostante ciò, il silenzio e la poca chiarezza della coppia non hanno fatto che alimentare ulteriormente i dubbi. Recentemente, infatti, Gianmarco e Cristina sono stati avvistati a Salerno, ma secondo alcune testimonianze, sembravano piuttosto “freddi” l’uno con l’altra, facendo preoccupare i fan.

La coppia aveva scelto di non intervenire direttamente per commentare queste voci, preferendo invece mostrarsi sui social. Un momento che aveva rassicurato i fan era stato quando Cristina aveva raggiunto a sorpresa Gianmarco in barberia a Roma durante un corso di formazione. I due avevano pubblicato diverse storie Instagram insieme, dando l’impressione che la situazione fosse serena.

Tuttavia, i rumor di crisi non si fermano. L’ultima segnalazione arrivata a Deianira Marzano racconta che Gianmarco e Cristina sono stati visti di nuovo insieme a Salerno, ma stavolta avrebbero discusso tutta la sera. La testimonianza diretta, di chi si trovava nello stesso locale, conferma che i due non sarebbero in buoni rapporti.

Rimane quindi la domanda: i due ex protagonisti di Uomini e Donne decideranno di chiarire definitivamente la loro situazione oppure preferiranno lasciare tutto in sospeso, evitando ulteriori spiegazioni?

Per ora, la loro storia resta avvolta nel mistero, ma i fan continuano a seguire ogni aggiornamento con grande attenzione.