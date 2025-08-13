La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte, e il cast sta lentamente prendendo forma. A un mese e mezzo dall’inizio dello show, sono già sette i concorrenti ufficiali, ovvero circa la metà dei partecipanti, considerando che solitamente in gara ci sono 13 vip.

Un cast eterogeneo e di alto profilo

Come sempre, Milly Carlucci sta costruendo un cast variegato, mescolando presentatrici, Miss, cantanti e personaggi televisivi. L'obiettivo è chiaro: offrire al pubblico uno spettacolo di qualità, coinvolgente e capace di catturare l’attenzione di diverse fasce d’età.

In arrivo due sportivi, un presentatore e un’attrice

Secondo le anticipazioni, i prossimi nomi che potrebbero essere svelati sui profili social ufficiali del programma includono due sportivi, un noto presentatore e un’attrice molto amata.

Negli ultimi giorni sono emersi rumor molto attendibili su due grandi nomi dello sport: Fabio Fognini e Filippo Magnini. Secondo quanto riportato da Dagospia, i contratti dei due atleti sarebbero ormai a un passo dalla firma.

Beppe Convertini verso Ballando?

Tra le sorprese più chiacchierate spunta il nome di Beppe Convertini. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela: “Beppe Convertini verso Ballando con le Stelle – il presentatore ‘gobbo dipendente’, stimato in precedenza dal M5S, è ben visto dalla Lega di Matteo Salvini”.

Convertini, volto noto della Rai dal 1995, ha condotto numerosi programmi nel corso della sua carriera, da UnoMattina a Linea Verde, fino a La Vita in Diretta Estate. Il suo ingresso nel cast aggiungerebbe un ulteriore tocco di esperienza e popolarità al programma.

Nancy Brilli in trattativa, salta Piero Marrazzo

Anche l’attrice Nancy Brilli è in trattativa avanzata e sembra avere buone possibilità di salire sulla pista da ballo dell’Auditorium del Foro Italico. Diverso il discorso per Piero Marrazzo, la cui partecipazione appare ormai sfumata.

Chanel Totti resterà a casa

Un altro nome che non vedremo in pista è quello di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “L’idea di avere Chanel Totti come concorrente a “Ballando con le Stelle” è rimasta solo un’idea… quest’anno, infatti, non sarà alla corte della Carlucci”.