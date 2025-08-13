Preparatevi a una stagione televisiva infuocata! La Rai non ha intenzione di lasciare campo libero alla concorrenza e, per questo, ha deciso di giocare d’anticipo. Come rivelato in anteprima da Davide Maggio, La Vita in Diretta tornerà in onda dal 1° settembre, con una settimana di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista.

La decisione non è casuale: secondo quanto trapela, si tratta di una mossa studiata per contrastare l’esordio di Dentro la Notizia, il nuovo programma targato Canale 5 e affidato alla conduzione di Gianluigi Nuzzi, che andrà a sostituire lo storico Pomeriggio Cinque.

Una strategia già collaudata

Non è la prima volta che la Rai adotta questa strategia. Era già successo con Affari Tuoi, anticipato a sua volta per contrastare il ritorno di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Mediaset. Anche in quel caso, l’obiettivo era chiaro: non perdere terreno in termini di ascolti e share nella fascia preserale.

Questa nuova anticipazione è il risultato – secondo Davide Maggio – di un fitto scambio di e-mail tra i vertici Rai, evidentemente preoccupati dalla crescente competizione televisiva in una fascia oraria tanto delicata quanto importante per la rete.

La sfida tra Alberto Matano e Gianluigi Nuzzi

Il ritorno anticipato di Alberto Matano, inizialmente previsto per l’8 settembre, rappresenta un segnale forte da parte di Viale Mazzini. La Vita in Diretta, vero punto di riferimento del pomeriggio Rai, dovrà vedersela con un volto noto del giornalismo d’inchiesta come Gianluigi Nuzzi, che con Dentro la Notizia proverà a conquistare il pubblico tradizionalmente affezionato a Barbara d’Urso prima, e a Myrta Merlino poi.

La sfida è lanciata: ora decide il pubblico

Il messaggio è chiaro: la Rai non vuole farsi trovare impreparata, anzi rilancia con forza la sua proposta pomeridiana. La competizione tra Matano e Nuzzi è ufficialmente iniziata, e questa volta con un colpo d’anticipo.

Ora toccherà al pubblico decidere chi premiare tra il collaudato format di La Vita in Diretta e la novità rappresentata da Dentro la Notizia. Il pomeriggio televisivo si preannuncia più acceso che mai.