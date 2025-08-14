A cura di Annalisa Accardo

Sophie Codegoni, nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, si sta godendo alcuni giorni di relax in Sardegna, accompagnata dalla figlia Céline Blue, da un gruppo di amici e – secondo alcune indiscrezioni – da una nuova fiamma.

L’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica

A lanciare il gossip è stato Alessandro Rosica, esperto del settore, che attraverso le sue Instagram Stories ha rivelato dettagli succosi sulla presunta relazione in corso. Secondo quanto riportato da Rosica: La Codegoni a breve uscirà allo scoperto con un imprenditore livornese, Piero Neri. Lui l’ha portata in jet in Sardegna. Dicono che avrebbe venduto l’esclusiva a un giornale, quindi usciranno foto e volti”.

Chi è Piero Neri?

Piero Neri è un imprenditore di Livorno, noto anche per essere stato in passato il compagno di Raffaella Fico. Stando alle parole di Rosica, tra lui e Sophie ci sarebbe già una certa intesa, tanto che la relazione apparirebbe piuttosto consolidata: Fino a una settimana fa era con dei calciatori e ora con questo imprenditore che le paga anche la babysitter. I due sono affiatatissimi”.

Le conferme di Deianira Marzano

A confermare ulteriormente il pettegolezzo è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano, un’altra esperta di gossip molto seguita sui social. Nella segnalazione – corredata da video e foto – si legge: Sophie insieme al nuovo fidanzato, Piero Neri, ex di Raffaella Fico”.

Al momento, né Sophie CodegoniPiero Neri hanno confermato ufficialmente la relazione. Tuttavia, se i rumors si riveleranno veri, non passerà molto tempo prima che la coppia venga allo scoperto – magari proprio attraverso un’esclusiva su una rivista patinata.

 