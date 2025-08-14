Sophie Codegoni, nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, si sta godendo alcuni giorni di relax in Sardegna, accompagnata dalla figlia Céline Blue, da un gruppo di amici e – secondo alcune indiscrezioni – da una nuova fiamma.

L’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica

A lanciare il gossip è stato Alessandro Rosica, esperto del settore, che attraverso le sue Instagram Stories ha rivelato dettagli succosi sulla presunta relazione in corso. Secondo quanto riportato da Rosica: “La Codegoni a breve uscirà allo scoperto con un imprenditore livornese, Piero Neri. Lui l’ha portata in jet in Sardegna. Dicono che avrebbe venduto l’esclusiva a un giornale, quindi usciranno foto e volti”.

Chi è Piero Neri?

Piero Neri è un imprenditore di Livorno, noto anche per essere stato in passato il compagno di Raffaella Fico. Stando alle parole di Rosica, tra lui e Sophie ci sarebbe già una certa intesa, tanto che la relazione apparirebbe piuttosto consolidata: “Fino a una settimana fa era con dei calciatori e ora con questo imprenditore che le paga anche la babysitter. I due sono affiatatissimi”.

Le conferme di Deianira Marzano

A confermare ulteriormente il pettegolezzo è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano, un’altra esperta di gossip molto seguita sui social. Nella segnalazione – corredata da video e foto – si legge: “Sophie insieme al nuovo fidanzato, Piero Neri, ex di Raffaella Fico”.

Al momento, né Sophie Codegoni né Piero Neri hanno confermato ufficialmente la relazione. Tuttavia, se i rumors si riveleranno veri, non passerà molto tempo prima che la coppia venga allo scoperto – magari proprio attraverso un’esclusiva su una rivista patinata.