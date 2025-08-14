Fedez, noto per il suo stile diretto e senza filtri, ha animato la serata di ieri al Red Valley di Olbia con un’improvvisata freestyle davvero tagliente. Durante l’esibizione di Tutto il contrario, uno dei suoi pezzi più iconici uscito nel 2011, ha deciso di aggiungere una strofa nuova e imprevedibile, lanciando frecciatine a personaggi famosi della scena musicale e non solo.

Il contesto: il freestyle prima dello show

Prima di salire sul palco, Fedez aveva già ironizzato sui social: «So che domani mattina me ne pentirò». Una dichiarazione che anticipava già la carica provocatoria della sua performance. Nel mondo del rap, infatti, le “battaglie” di parole (dissing) sono parte integrante del gioco, e Fedez sembra pronto a tornare a quel mood più aggressivo e senza filtri che lo aveva reso celebre.

Le frecciatine più dure: Tony Effe e il matrimonio finito

Il primo verso colpisce Tony Effe: «Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti». Un riferimento alla sua performance all’Ariston con il brano Damme na mano, melodico e inaspettato per il rapper romano. Non è casuale: i due avevano avuto qualche screzio qualche mese fa, e la frecciatina è chiaramente una stoccata personale.

Segue poi una battuta sul suo matrimonio con Chiara Ferragni: «Il mio matrimonio finito come il concerto dei Coldplay». Qui si allude al tradimento ripreso dalla kisscam, un episodio che aveva fatto scalpore. La frase gioca sul doppio senso di “finire male” e su una situazione pubblica e dolorosa, facendo capire che il tono è tutt’altro che leggero.

Elodie, Achille Lauro e le altre stoccate

Il freestyle continua con un colpo a Elodie: «Elodie a San Siro uno spin-off di Chi l’ha visto». Qui si fa riferimento allo scandalo dei biglietti venduti a prezzo scontato per riempire lo stadio, insinuando una specie di “farsa” dietro l’evento.

Infine, arriva la bordata ad Achille Lauro: «Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro». Il motivo è doppio: il cantante è famoso per il suo look eccentrico e, secondo i rumors, avrebbe avuto una relazione con l’ex moglie di Fedez. Un attacco che non risparmia nessuno.

Altri bersagli: Gianluca Gazzoli e Ilaria Salis

Non manca anche una stoccata a Gianluca Gazzoli, conduttore di un popolare podcast, definito “il nuovo Pippo Baudo”, una battuta pungente che ironizza sul suo ruolo mediatico.

Chiude con una frase su Ilaria Salis: «Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare». Anche qui il tono è sarcastico e irriverente, tipico del rap più diretto.

Il ritorno del “vecchio Fedez”?

Insomma, la serata di ieri ha mostrato un Fedez meno edulcorato e più aggressivo, pronto a tornare a quel modo di fare che negli anni passati lo aveva reso protagonista di numerosi scontri verbali. Un ritorno al passato che, volente o nolente, fa parlare e divide il pubblico.

Sarà interessante vedere se questa nuova vena provocatoria sarà solo un episodio o l’inizio di una fase più intensa e controversa per l’artista milanese.