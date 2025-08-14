Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sembra essere tornato un adolescente alle prese con le prime cotte estive. Recentemente è stato fotografato all’aeroporto di Nizza, appena atterrato dalla Costa Smeralda con un jet privato, pronto a vivere un’estate intensa tra impegni lavorativi e momenti di relax.

Una nuova fiamma: Giulia Honegger

Questa volta, il motivo del viaggio nel sud della Francia è principalmente il lavoro: come l’anno scorso, Fedez si esibirà in varie discoteche. Prima del dj set al Twiga di Monte Carlo, locale di proprietà del suo amico Leonardo Del Vecchio, il rapper ha approfittato del tempo libero per rilassarsi a bordo piscina in compagnia di amici e della sua nuova fiamma estiva, Giulia Honegger. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi.

(Foto Chi Magazine)

Con la giovane milanese, Fedez sembra fare sul serio, tanto da presentarla ufficialmente sui social con una foto che non lascia spazio a dubbi: un bacio appassionato. “Non può piovere per sempre”, ha scritto, sottolineando quanto lei abbia portato un po’ di sole nella sua vita.

Dalla depressione alla rinascita

Dopo aver attraversato un periodo buio, fatto di ansia e depressione, come raccontato nel brano Battito (in gara a Sanremo 2025) e nel suo prossimo libro autobiografico, Fedez è tornato a sorridere alla vita.

“Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta», ha anticipato condividendo un estratto sui social, dove parla apertamente dei suoi demoni interiori. «Ambizione? Narcisismo? Io so solo che ho quasi smesso di vivere: non so quanto mi resti da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano…”.

Un uomo nuovo, tra luce e ombra

Lontano da ciò che lo fa stare male, Fedez è oggi una persona solare e divertente. È la notte e il giorno, il buio e la luce. Una complessità che rende chi lo ama ancora più innamorato di lui.

Questa estate, tra impegni professionali e momenti di spensieratezza, Fedez sembra aver ritrovato la sua vera essenza, pronta a conquistare di nuovo il cuore del pubblico e, soprattutto, quello di Giulia.

(Foto Chi Magazine)