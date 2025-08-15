Sono passati oltre due anni dalla vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2023. Dopo quell’esperienza televisiva, la vincitrice ha affrontato nuove sfide personali e professionali, tra arte, musica e persino un’operazione al cuore. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex gieffina racconta il suo percorso recente, i sogni futuri e il difficile rapporto con alcuni ex coinquilini.

"Il cuore si sta riprendendo, ma ho meno energia"

Nel marzo 2025, Nikita Pelizon è stata operata al cuore. Un evento che ha segnato profondamente la sua vita, portandola a rallentare: "Questi mesi di recupero sono andati bene, il cuore si sta riprendendo. Ho l’obbligo di non bere e non fumare, ma lo considero un aspetto positivo. Ogni giorno prendo la cardioaspirina e da settembre ricomincerò ad allenarmi".

Un cambiamento necessario

La convalescenza ha avuto ripercussioni anche sulle sue attività artistiche e imprenditoriali: "Mi sono fermata un attimo. Ho chiuso il mio brand, sospeso il profilo motivazionale, smesso di dipingere e fare mostre d’arte in giro per l’Europa. Non solo per motivi di salute, ma anche per altri aspetti personali di cui non voglio parlare".

Dall’ischemia alla diagnosi: “Sono caduta di faccia”

Il momento in cui ha capito che qualcosa non andava è stato drammatico: "Dopo aver girato il videoclip del mio brano Unika sono caduta di faccia appena arrivata a casa. Ho perso i sensi e, nei mesi successivi, faticavo a parlare e avevo movimenti muscolari involontari. Gli esami hanno rivelato un’insufficienza cardiaca e mi hanno detto che era urgente intervenire".

Il sogno della tv continua

Nonostante le difficoltà, Nikita guarda avanti e non esclude un ritorno in un reality o un ruolo in tv: "Sì, parteciperei di nuovo anche al Grande Fratello. Porterei una versione di me buona, ma più schietta. Mi piacerebbe fare la spalla in tv o l’opinionista: sono molto brava ad analizzare le persone”.

La musica, il sociale e... il mare

Negli ultimi anni ha anche lavorato alla sua musica e a progetti sociali: "Con il mio brano sono andata nelle scuole a parlare di cyberbullismo. Alcune proposte lavorative non sono andate a buon fine, altre le ho rifiutate. Ho avuto una rubrica chiamata Liberamente e ora sto lavorando a una nuova canzone che uscirà presto. Potrei anche tornare in TV o finire in mare aperto, ma è ancora tutto da definire".

I 100mila euro? "Ne sono arrivati solo 38mila"

Parlando del montepremi vinto al GF Vip, Nikita spiega: "I 100mila euro sono un’utopia. 50mila li ho donati all’associazione Marevivo, con cui collaboro. Degli altri 50mila, me ne sono arrivati 38mila che ho usato per me e per pagare un avvocato, dopo gli attacchi ricevuti nella casa".

Le tensioni con Oriana Marzoli

Di recente è tornata a parlare della sua ex coinquilina Oriana Marzoli, che l'ha provocata sui social: "Nel reality indossava maschere a seconda delle necessità e pianificava tutto con Luca Onestini. Mi ha insultata più volte, anche chiamandomi tro**a. Ho evitato di rispondere per molto, ma poi ho capito che se non ti difendi sembra che abbiano ragione".

Le è stato anche rimproverato un commento ritenuto misogino: “Ho detto che cambia fidanzato in ogni reality ed è semplicemente vero. È passata da Antonino Spinalbese, a Luca Onestini, fino a Daniele Dal Moro. Mi chiedo fino a dove sia disposta a spingersi per vincere".