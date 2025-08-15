Nelle ultime ore, si è scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche in seguito alla decisione di Mirko Brunetti di rimuovere il tatuaggio che aveva fatto insieme a Perla Vatiero. L’ex volto noto di Temptation Island e del Grande Fratello ha infatti deciso di cancellare dalla pelle la frase “mas fuerte”, che rappresentava un simbolo del legame avuto con la sua ex compagna.

La relazione tra Mirko e Perla è ormai terminata da tempo. Da alcuni mesi, l’ex gieffino ha iniziato una nuova storia d’amore con Silvia Ghio, conosciuta all’interno di una scuola di recitazione a Roma, frequentata da entrambi.

Inizialmente, i due avevano scelto di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori, ma oggi non si nascondono più. La loro frequentazione è diventata pubblica, nonostante le numerose critiche rivolte a Mirko, accusato da alcuni fan di aver "voltato pagina troppo in fretta".

Le critiche si sono intensificate ulteriormente quando, sul web, ha iniziato a circolare una foto che mostrerebbe la rimozione del tatuaggio condiviso con Perla. Una scelta che ha indignato i cosiddetti “Perletti” – i fan della coppia – che hanno invaso i social con commenti negativi nei confronti di Brunetti.

Nonostante la valanga di attacchi, non sono mancate voci in difesa dell’imprenditore. Alcuni utenti hanno infatti sostenuto il diritto di Mirko di lasciarsi alle spalle una relazione ormai finita e ricominciare un nuovo capitolo della sua vita senza essere costantemente giudicato.