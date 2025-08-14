La nuova stagione televisiva segna il ritorno di Barbara d’Urso sul piccolo schermo. La celebre conduttrice sarà infatti tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1. Tuttavia, accanto a questa partecipazione, si stanno intensificando i rumor riguardo a un suo possibile ritorno più stabile in Rai, alla guida di un nuovo format.

I rumor e gli indizi sul futuro di Barbara d’Urso

Diverse fonti avevano già anticipato qualche novità: in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Barbara d’Urso aveva lasciato intravedere qualche possibile novità, mentre recentemente Davide Maggio aveva sottolineato che la situazione potrebbe evolversi rapidamente.

Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Hit su Affari Italiani, per la conduttrice sarebbe già pronto un programma da condurre dopo l’esperienza nel dance show di Rai 1. La voce, confermata da persone ben informate, parla di un format che affonda le radici nel passato recente di Rai 2.

Il nuovo programma: Help, ho un dubbio?

Il format in questione si chiama Help, ho un dubbio?, un programma andato in onda in seconda serata su Rai 2 nell’estate del 2022. La trasmissione, ideata e voluta da Stefano Coletta, era stata condotta da Caterina Balivo nella sua stagione di lancio.

Help, ho un dubbio? mette al centro persone comuni alle prese con dilemmi personali di varia natura. I protagonisti, da soli o accompagnati, raccontano il loro problema davanti a un pubblico in studio che ha il compito di esprimere la propria opinione votando tramite telecomando.

Durante la puntata arrivano anche videomessaggi da amici o parenti che possono influenzare il voto, e alla fine viene emesso un verdetto basato su tutte le opinioni raccolte.

Un’opportunità per Barbara d’Urso e la Rai

Prodotto da Fremantle, il programma potrebbe rappresentare una nuova occasione televisiva per Barbara d’Urso, con un possibile riadattamento del format in prima serata su Rai 1.

Questa mossa, qualora confermata, segnerebbe un rilancio importante per la conduttrice, che potrebbe così consolidare la sua presenza nel palinsesto della Rai dopo anni di successi su altre reti.