La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si arricchisce di un nuovo, atteso volto: è ufficiale l’ingresso di Nancy Brilli nel cast dei concorrenti. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del celebre show di Milly Carlucci, con un messaggio che recita: “È ufficiale: Nancy Brilli porterà fascino e ritmo a Ballando con le Stelle 2025. Ti aspettiamo in pista”.

Con l’arrivo di Nancy Brilli, salgono a otto i concorrenti ufficializzati per questa nuova stagione, che si prospetta una delle più seguite e ricche di sorprese di sempre. Il cast finora comprende un mix eterogeneo di personalità dello spettacolo, della musica e della televisione, pronto a regalare spettacolo e grandi emozioni.

Ecco i nomi dei concorrenti confermati:

Martina Colombari , attrice e showgirl dal fascino indiscusso

, attrice e showgirl dal fascino indiscusso Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) , celebre volto comico della tv italiana

, celebre volto comico della tv italiana Andrea Delogu , conduttrice e volto noto del piccolo schermo

, conduttrice e volto noto del piccolo schermo Rosa Chemical , cantante e artista dal carattere esplosivo

, cantante e artista dal carattere esplosivo Francesca Fialdini , amatissima conduttrice televisiva

, amatissima conduttrice televisiva Marcella Bella , storica cantante italiana

, storica cantante italiana Barbara D’Urso , icona della televisione italiana

, icona della televisione italiana Nancy Brilli, attrice e donna di grande eleganza e talento

Questa edizione di Ballando con le Stelle promette di unire diverse generazioni e mondi dello spettacolo, creando una combinazione vincente di talento, intrattenimento e sorprese. Il pubblico attende con entusiasmo di vedere questi protagonisti sfidarsi sulla pista da ballo più famosa d’Italia.

Manca ancora qualche nome all’appello e l’attesa per il debutto dello show cresce giorno dopo giorno. Chi saranno gli ultimi concorrenti a unirsi a questo cast già esplosivo? E quali coreografie e duetti ci riserverà Milly Carlucci? Le risposte arriveranno presto, insieme all’inizio di una nuova appassionante stagione di Ballando con le Stelle.