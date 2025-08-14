C’è una regola non scritta che molti italiani conoscono bene: “In estate al Sud, in inverno al Nord”. E mai come quest’anno sembra essere seguita da influencer, cantanti e personaggi noti che, complice il fascino del nostro Paese, hanno deciso di restare entro i confini italiani per le vacanze estive.

Tra questi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia più amata dai fan del mondo social, hanno scelto di vivere un’estate a misura di famiglia, tra relax, bellezza e tradizione.

Prima tappa: la Puglia autentica

Dimenticate la movida sfrenata di Gallipoli: da quando nella loro vita è arrivato il piccolo Kian, Giulia e Pierpaolo hanno rivoluzionato il concetto di vacanza. La loro prima meta è stata la splendida Ostuni, la celebre “Città bianca”, con le sue case candide che si affacciano sul mare e un centro storico capace di togliere il fiato.

La famiglia ha soggiornato in una tipica masseria pugliese, immersa nel verde, con piscina e doccia all’aperto. Una vera oasi di pace. Con loro anche Leonardo, il primo figlio di Pierpaolo, a completare un quadro familiare che trasmette armonia e amore.

Un album di emozioni

Giulia ha condiviso un “photo dump” di questa vacanza sui social: foto autentiche, spontanee, che raccontano momenti di serenità assoluta.

Bagni in piscina, tramonti dorati, cene nelle osterie tipiche, passeggiate nei vicoli antichi... Ogni scatto è una finestra su un’estate vissuta a pieno. C’è anche Giulia che tenta un tuffo maldestro, divertente e tenerissima allo stesso tempo.

Nel suo post, scrive con dolcezza: “Che poi i momenti più belli sono quelli che viviamo e non fotografiamo. Quindi questa è solo una piccolissima parte di giorni dove mi sono finalmente spupazzata il mio Kian come si deve tutto il giorno”.

Un messaggio che trasmette l’intensità emotiva di queste giornate: vacanze vissute con il cuore, più che con la fotocamera.

Compleanni e nuovi inizi

Pochi giorni fa è stato anche il compleanno di Pierpaolo, e l’atmosfera di festa ha reso il tutto ancora più speciale. I fan li hanno riempiti di auguri e affetto, testimoniando ancora una volta quanto i Prelemi siano seguiti e amati.

Prossima fermata: Maratea

Dopo la Puglia, la famiglia si è spostata in Basilicata, precisamente a Maratea, la città natale di Pierpaolo. Un ritorno alle origini, tra gli abbracci dei familiari e la bellezza incontaminata del mare lucano.

“Chi è lontano, almeno una volta l’anno, sente la necessità di tornare al proprio nido…”: ed è proprio questo il messaggio che i Prelemi sembrano voler lanciare. Valorizzare le proprie radici, ritrovare il calore della famiglia, condividere tutto questo con chi si ama: è questa la vera essenza della loro estate.

Una vacanza fatta di cose semplici, ma preziose

Nessun jet privato, nessun lusso esagerato. Solo il desiderio di stare insieme, godersi il tempo in famiglia e scoprire le meraviglie del Sud Italia, tra tradizioni, natura e buon cibo. I Prelemi stanno vivendo un’estate che non è solo da cartolina, ma da ricordare. E, foto dopo foto, lo stanno facendo con autenticità e semplicità.

E in un mondo che corre veloce, fermarsi così… è forse il regalo più grande.