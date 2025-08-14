In una recente intervista a RadioSienaTV, l’ex concorrente del Grande Fratello, Tommaso Franchi, ha parlato senza peli sulla lingua della sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, soprattutto per il tono critico rivolto al programma che lo ha reso popolare per qualche mese.

"Non è mai stata una mia ambizione"

Durante l’intervista, Franchi, di professione idraulico, ha raccontato come la sua partecipazione al reality non sia mai stata frutto di una scelta personale. “L’ho vissuta come un’esperienza di vita, un esperimento”, ha dichiarato, spiegando che l’iscrizione al programma è arrivata grazie ad alcuni amici, dopo che il Grande Fratello gli aveva scritto.

“Non è mai stata la mia intenzione e sono contento di aver mantenuto questa linea, perché è facile perdersi. Bisogna ricordarsi che è un fuoco di paglia. Esci da lì e non hai imparato niente di concreto”.

Una fama effimera e fan troppo invadenti

Tommaso Franchi ha poi criticato apertamente la visibilità “lampo” che il programma garantisce ai suoi partecipanti. Una popolarità improvvisa che, a suo dire, non lascia nulla di realmente utile: “Ho fatto un’esperienza, ma non una scuola di recitazione. Quindi la cosa principale per me è stata tornare a fare quello che facevo qui”.

Ma la parte più pungente dell’intervista è arrivata quando ha parlato del rapporto con i fan: “Ci sono cose belle che mi stanno accadendo ma che mi fanno storcere il naso. Tanti regali, tanti apprezzamenti… Anche questi fan che ti stanno tanto dietro, troppo soffocanti, ecco”.

Una situazione che lo mette a disagio, fino al punto di mettere in dubbio il senso dell’intera esperienza: “Se devo essere sincero, di pro non ce ne sono molti… Queste persone ti arrivano a fare dei regali che tu ti dici: ‘ma io cosa ho fatto per meritarlo?’ Regalano persino viaggi…”.

Franchi: "Non lo rifarei"

Infine, alla domanda se parteciperebbe di nuovo al Grande Fratello, la risposta è stata netta: “No, non lo rifarei. È stata un’esperienza che mi ha insegnato qualcosa, ma non è quello che voglio per la mia vita”.