Clamorosa svolta nella vita di Alessio Loparco e Sonia Mattalia, la coppia di avvocati che ha fatto discutere durante l’ultima edizione di Temptation Island 2025. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due si sarebbero cancellati dall’Ordine degli Avvocati lo scorso 12 giugno 2025, ovvero prima ancora che il reality andasse in onda su Canale 5.

Professione addio: venduto lo studio legale

La decisione ha sorpreso molti, soprattutto nell’ambiente forense. Sonia Mattalia avrebbe già messo in vendita il proprio studio legale, mentre Alessio Loparco avrebbe rimosso la targa del suo ufficio, lasciando intendere un cambiamento radicale nella propria vita professionale. Le motivazioni? Due le ipotesi principali:

Evitare sanzioni disciplinari legate alla loro esposizione televisiva, che potrebbe non essere ritenuta consona alla deontologia forense.

legate alla loro esposizione televisiva, che potrebbe non essere ritenuta consona alla deontologia forense. Iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo, sfruttando la notorietà acquisita grazie al programma Mediaset.

Sette mesi di silenzio: l’appello dei genitori di Alessio

Le notizie non riguardano solo la sfera lavorativa. Sempre secondo Oggi, i genitori di Alessio, Rosa e Pietro Loparco, avrebbero lanciato un accorato appello al figlio, che non si farebbe sentire da oltre sette mesi.

“Alessio, siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv. Ma perché ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Faccelo solo sapere che stai bene, sei felice, e anche noi staremo meglio”.

Parole che raccontano un dolore silenzioso, quello di due genitori rimasti senza risposte, all’oscuro delle scelte del proprio figlio.

Temptation Island 2025: amore, crisi e riavvicinamento

Alessio e Sonia hanno partecipato a Temptation Island 2025, andato in onda dal 3 al 31 luglio. Entrambi avvocati (lei 48 anni, lui 39), erano fidanzati da otto anni. Il loro percorso nel programma è stato turbolento: dopo un primo falò di confronto, i due avevano deciso di uscire separati, tra tensioni e accuse reciproche.

Tuttavia, nella puntata finale, hanno sorpreso tutti con un nuovo falò e la scelta di tornare insieme, lasciando aperte molte domande sul loro futuro.

Dalla tv alla ribalta?

La loro esposizione mediatica ha avuto un enorme impatto: il pubblico si è diviso tra sostenitori e critici, ma nessuno è rimasto indifferente. Ora, con l’abbandono della carriera forense, tutto lascia presagire che Alessio Loparco e Sonia Mattalia potrebbero voler sfruttare la popolarità conquistata per cavalcare l’onda del successo televisivo.

Resta da capire se il silenzio di Alessio verso la sua famiglia sia parte di un momento di transizione personale o il sintomo di un malessere più profondo. Intanto, il pubblico li osserva, in attesa del prossimo capitolo della loro vita.