Wilma Goich è stata tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La celebre cantante de Le Colline Sono in Fiore ha vissuto un percorso intenso all’interno della Casa più spiata d’Italia, fatto di amicizie, momenti di riflessione e anche qualche inaspettata connessione emotiva.

Un legame inaspettato con Daniele Dal Moro

Tra i rapporti più discussi e sentiti della sua avventura c'è senza dubbio quello con Daniele Dal Moro, ex tronista di Uomini e Donne. I due, apparentemente lontanissimi per età e stile di vita, hanno sviluppato una profonda sintonia sin dalle prime settimane del reality.

Wilma stessa, in un momento di confidenza nella Casa, ha raccontato: “Venendo qua non potevo immaginare che mi sarebbe capitata una cosa così bella. [...] Lui aveva appena raccontato del suo dolore. Stava piangendo come me ed è venuto ad abbracciarmi. Eravamo bagnati dalle nostre lacrime. Nei giorni successivi non ci siamo detti una parola, ma ci guardavamo e già capivamo. Sono cose che non ti spieghi”.

La "chimica artistica" e la connessione emotiva

Oltre alla confidenza affettiva, Wilma ha parlato anche di una “chimica artistica” con Daniele, fatta di sguardi, parole non dette e un rispetto profondo. Nonostante la differenza generazionale — che lei stessa non nega — Wilma ha ammesso più volte di essersi sentita “risvegliata” da questo rapporto: “Lui mi ha risvegliata. Magari mi ama come persona, perché lo comprendo. Comunque mi piace tanto come persona. Sono pronta a qualsiasi cosa, non mi limito”.

"Ci sentiamo ancora": l’amicizia continua fuori dalla Casa

In una recente intervista a Novella 2000, Wilma Goich ha confermato che il legame con Daniele Dal Moro non si è interrotto dopo il programma. Anzi, i due continuano a sentirsi: “Certo che ci sentiamo ancora! È un ragazzo che ha sofferto e siamo diventati grandi amici. Capita che parliamo al telefono fino alle sei del mattino”.

L’amore non ha età: Wilma e i corteggiatori giovani

Ma Wilma non si ferma qui. Alla soglia degli 80 anni, l’ex vippona ha dichiarato di ricevere spesso attenzioni da uomini molto più giovani. E non ha alcuna intenzione di precludersi la possibilità di un nuovo amore: “Il mio compagno ideale? Non più vecchio. Non voglio un compagno di cui dovermi prendere cura, piuttosto sto per conto mio. Spesso mi capita di ricevere le attenzioni dei giovanissimi, e non sono affatto chiusa alla possibilità di innamorarmi”.