La storia d’amore tra Luca Onestini e Aleska Genesis, nata sotto i riflettori del reality “La Casa de Los Famosos”, sembrava destinata a continuare anche lontano dalle telecamere. La complicità mostrata all'interno del programma aveva fatto sognare i fan, convinti che tra i due ci fosse qualcosa di profondo e autentico.

Tuttavia, nelle ultime settimane è arrivata una svolta inaspettata: Aleska Genesis, modella e imprenditrice venezuelana con oltre 8 milioni di follower su Instagram, ha annunciato pubblicamente la fine della relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. A motivare la rottura, la modella ha parlato di “due mondi completamente differenti” che non sarebbero riusciti a trovare un punto d’incontro.

Lo sfogo di Luca Onestini: “Ha chiesto a ChatGPT se le conveniva stare con me”

Pochi giorni dopo l’annuncio della rottura, è arrivata la replica di Luca Onestini, che ha scelto i social per esprimere tutta la sua delusione. In uno sfogo dai toni accesi, l’ex gieffino ha svelato un retroscena che ha lasciato i fan di stucco.

“Ha chiesto a ChatGPT se le conveniva stare con me. Ma dove cavolo siamo arrivati? Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Sono scioccato, completamente scioccato!”, ha scritto Onestini.

Un episodio che ha scatenato non solo discussioni online, ma anche una reazione creativa da parte dello stesso Onestini.

Arriva “Chat GPT”: il singolo musicale di Luca Onestini

In risposta all’accaduto, Luca Onestini ha deciso di lanciare il suo nuovo singolo dal titolo “Chat GPT”. Un brano che suona come una chiara frecciata alla sua ex compagna e all’assurdità della situazione, sottolineata dalla scelta di rivolgersi a un’intelligenza artificiale per questioni di cuore.