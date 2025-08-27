I palinsesti Mediaset 2025 sono stati finalmente presentati. Dopo settimane di ipotesi e indiscrezioni, si conferma un autunno ricco di grandi trasmissioni, con tante conferme e qualche novità, un mix equilibrato di intrattenimento e informazione. Dopo un’estate segnata da eventi musicali e serate in compagnia di Temptation Island, il ritorno dei palinsesti ci proietta già sul divano, pronti con plaid e tè caldo.

Il Grande Fratello torna su Canale 5

Non poteva mancare il ritorno del Grande Fratello: la nuova edizione Nip, dedicata alle persone comuni, partirà il 29 settembre su Canale 5. Alla guida ritroveremo l’inimitabile Simona Ventura, che accompagnerà i concorrenti in una stagione ricca di sorprese e colpi di scena.

Verissimo e Silvia Toffanin: una tripletta d’oro

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato un rilancio importante per Silvia Toffanin. La conduttrice del talk show di punta del fine settimana non solo continuerà con Verissimo, ma entrerà anche in prima serata con due nuovi appuntamenti: This is Me e Verissimo Speciale Prime Time. Il weekend d’autunno riparte già il 13 e 14 settembre con doppio appuntamento alle 16:30, fra interviste esclusive e approfondimenti sul mondo dello showbiz.

Dentro la Notizia sostituisce Pomeriggio 5

Importanti cambiamenti per il daytime di Canale 5: finisce l’era di Pomeriggio 5. Dal 1° settembre, al suo posto debutta Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi. Il programma avrà un taglio informativo e investigativo, con inchieste e attualità dal lunedì al venerdì alle 17:00.

Mattino Cinque News e Forum, conferme di successo

Per la mattina, una conferma importante è il ritorno di Mattino Cinque News, in onda dal 15 settembre con la consolidata coppia di conduttori Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Il programma seguirà il TG5 Mattina offrendo approfondimenti e interviste intorno alle 8:00.

Dall’8 settembre torna anche Forum con Barbara Palombelli, pronto a infiammare la mattinata di Mediaset con nuovi casi e storie appassionanti alle 11:00.

Uomini e Donne: la stagione delle storie d’amore

Dal 22 settembre tornerà il dating show più amato di Mediaset, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Tra troni, tronisti e intrecci amorosi, il programma promette nuovi colpi di scena per tutti gli appassionati.

Rete 4: talk politici a tutto campo

Il palinsesto di Rete 4 si rinnova da subito: dal 1° settembre torna il talk politico Quarta Repubblica con Nicola Porro, seguito il 2 settembre da È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. A settembre riprendono anche Fuori dal Coro con Mario Giordano e Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.