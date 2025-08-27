Nonostante sia passato oltre un anno dalla fine della storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, i fan dell’ormai ex oppia sembrano ancora poco disposti ad accettare la rottura. Ma facciamo un passo indietro.

Negli ultimi mesi, Mirko ha ufficialmente iniziato una nuova relazione con Silvia Ghio, conosciuta all’interno di una scuola di recitazione a Roma, frequentata da entrambi. Una relazione che sembra aver portato serenità all’ex gieffino, deciso a chiudere definitivamente con il passato.

Diversa invece la situazione sentimentale di Perla, che ha più volte ribadito di essere single. Lo scorso luglio, rispondendo alle domande dei follower, aveva dichiarato: “Le mie amiche mi prendono in giro, non mi piace mai nessuno. Ho seri problemi. Una persona deve prendermi esteticamente, caratterialmente, guardo i modi, le movenze. Faccio tanta fatica. Raramente a me piace qualcuno, questa cosa mi spaventa”.

Il tatuaggio cancellato e la nuova polemica

Ad alimentare le tensioni è stata anche la recente scelta di Brunetti di rimuovere il tatuaggio condiviso con Perla. La frase “mas fuerte”, simbolo del loro legame, è stata definitivamente cancellata dalla pelle dell’imprenditore rietino. Una decisione che ha scatenato reazioni contrastanti, soprattutto tra i nostalgici della coppia.

Ma la vera bufera social è esplosa solo nelle ultime ore, a causa di una Instagram story pubblicata da Mirko, in risposta alle continue polemiche sulla sua nuova relazione e sulla fine del legame con Perla.

“Ma dopo un anno non vi siete stufate di raccontare ca**ate? Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché è normale. No, ma lo dico per voi perché fate ridere tutti. Fa ridere soprattutto chi, per hype, ancora deve per forza trovare il marcio anche dove non c’è”, ha scritto l’ex gieffino.

“Magari l’avessi conosciuta prima”: la frase che scatena i fan

A scatenare definitivamente il caos è stata però un’altra frase, contenuta nello stesso messaggio: “P.S.: magari l’avessi conosciuta prima”.

Una dichiarazione che molti hanno interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti della sua ex. I fan della Vatiero non hanno preso bene il commento, giudicandolo come un tentativo di sminuire la relazione passata.

Mirko, infine, ha chiuso il suo sfogo con un messaggio che suona come un invito a tutti, fan inclusi: “Comunque l’anniversario è a dicembre. Dai, andiamo avanti tutti”.