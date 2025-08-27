Dopo mesi di silenzio e riservatezza sulla propria vita sentimentale, Giulia Cavaglià ha deciso di condividere con i fan un’importante novità: ha ritrovato l’amore. L’ex protagonista di Uomini e Donne, conosciuta per il suo percorso prima come corteggiatrice di Giulio Raselli e poi come tronista, è uscita allo scoperto con un romantico video pubblicato sui social.

Dal trono a una nuova vita privata

Dopo l’uscita dal programma con Manuel Galiano, relazione naufragata dopo poche settimane, Giulia aveva intrapreso una lunga storia con Federico Chimirri, ex concorrente di Masterchef e del recente Grande Fratello. Anche quella storia, però, si è conclusa diversi mesi fa.

Nel frattempo, Federico sembrava essersi avvicinato alla sorella di Helena Prestes, ma la frequentazione è sfumata senza sviluppi. Giulia, al contrario, aveva scelto la via della discrezione, non condividendo più nulla della sua sfera sentimentale — almeno fino a oggi.

Cristian, il nuovo amore lontano dai riflettori

Il nuovo compagno di Giulia si chiama Cristian, e non appartiene al mondo dello spettacolo. Lavora nel settore dell’intrattenimento, occupandosi di organizzazione di eventi, feste e serate in locali e discoteche.

Il video pubblicato da Giulia è un vero e proprio collage di momenti vissuti insieme: teneri baci, abbracci, risate, viaggi in montagna e vacanze al mare. Il tutto accompagnato dalla dolce colonna sonora “Ordinary” di Alex Warren.

Una storia iniziata a dicembre

A colpire maggiormente i fan è stata la didascalia del video: “Mille pagine di me e di te. Dicembre – Agosto 2025”. Un dettaglio che svela la durata della relazione, iniziata nel dicembre 2024 e cresciuta lontano dagli occhi del pubblico.