Tra i volti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, c’è sicuramente quello di Sarah Esposito, che ha partecipato al programma insieme al fidanzato Valerio Ciaffaroni.

I due avevano deciso di mettersi alla prova per via di alcune incomprensioni: Sarah lamentava mancanze emotive e attenzioni da parte di Valerio. Tuttavia, una volta varcati i cancelli dei rispettivi villaggi, la ragazza ha svelato di aver già frequentato altri ragazzi al di fuori della relazione, nel tentativo di colmare quelle mancanze.

La svolta nel villaggio dei fidanzati

Le rivelazioni di Sarah hanno colpito profondamente Valerio, che inizialmente si era mostrato molto legato alla fidanzata. Tuttavia, assistendo ai comportamenti della compagna, ha deciso di aprirsi anche lui alla conoscenza delle single, avvicinandosi in particolare ad Ary, con la quale è scattato anche un bacio.

A seguito di questo avvicinamento, il ragazzo romano ha chiesto un falò di confronto anticipato. Pur provando ancora dei sentimenti per Sarah, Valerio ha scelto di uscire da solo dal programma.

Dopo Temptation Island: nuove frequentazioni e indiscrezioni

Una volta fuori dal programma, Valerio ha continuato la frequentazione con Ary, e i due sono stati recentemente avvistati insieme in Sardegna, confermando così il prosieguo della conoscenza.

Sarah, invece, sembrerebbe essere ancora single. Tuttavia, nuovi dettagli potrebbero emergere nelle prime puntate della prossima stagione di Uomini e Donne, che come da tradizione dedicherà spazio al racconto di ciò che è accaduto ai protagonisti dopo la fine di Temptation Island.

I ritocchi estetici di Sarah Esposito: il web si divide

Nel frattempo, i fan non hanno perso tempo a spulciare i profili social di Sarah Esposito, e proprio da lì sono emerse alcune foto del passato che hanno acceso il dibattito online. In molti hanno notato cambiamenti nel volto della ragazza, ipotizzando che si sia sottoposta a ritocchi estetici.

Secondo gli utenti, Sarah avrebbe assottigliato il naso e rimpolpato le labbra, interventi che – se confermati – rappresenterebbero dei piccoli cambiamenti mirati, probabilmente effettuati nel corso degli anni.