La storia di Martina Nasoni, famosa come “la ragazza con il cuore di latta” che ha ispirato Irama per la canzone portata al Festival di Sanremo 2018, continua con una svolta importante. Nei giorni scorsi, la giovane ha annunciato con un lungo post su Instagram di doversi sottoporre a un trapianto di cuore.

Un cammino difficile e coraggioso

Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, ha convissuto fin da piccola con una cardiomiopatia ipertrofica, una malattia cardiaca ereditaria dalla madre, che l’ha costretta a vivere con un pacemaker. Nel suo commovente messaggio sui social, la speaker radiofonica ha scritto: “Io e il mio cuore abbiamo superato cose che nessuno avrebbe mai immaginato, siamo cresciuti insieme, ci siamo amati e odiati, e io lo amo, e per sempre gli sarò grata per avermi accompagnato fino a qua”.

L’operazione riuscita all’Ospedale Papa Giovanni XXIII

L’intervento chirurgico a cui si è sottoposta è avvenuto presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delicata operazione di trapianto di cuore. A rassicurare i fan è stata l’amica e conduttrice televisiva Guendalina Canessa, che ha raccontato sui social: “L’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi. Martina sta bene. L’intervento è stato un successone, adesso è intubata. Sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto, però è andata”.

Ha anche aggiunto che Martina è sveglia e vigile, facendo addirittura qualche battuta divertente con la madre.

Le condizioni attuali e il sostegno dei fan

Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiùTv, Martina è attualmente ricoverata in terapia intensiva, stabile e monitorata costantemente dal personale medico. Si attende un messaggio ufficiale da parte della stessa speaker radiofonica per avere conferma completa del suo stato di salute.