l 27 settembre 2025 prenderà il via su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico dance show condotto da Milly Carlucci. Un traguardo importante: vent’anni di emozioni, balli e spettacolo in prima serata che hanno fatto la storia della televisione italiana.
Un’edizione simbolica e ricca di sorprese
Per celebrare il ventesimo anniversario, la padrona di casa ha costruito un’edizione memorabile, con un cast di altissimo livello e un colpo di scena che ha già fatto parlare: Paolo Belli, da sempre presenza fissa accanto a Milly Carlucci, scende in pista come concorrente. Dopo anni nel ruolo di co-conduttore e frontman della Big Band, Belli si metterà alla prova in una veste completamente nuova, quella di ballerino (al suo posto di sarà Massimiliano Rosolino).
Un cast stellare
Il cast ufficiale è composto da 12 concorrenti, selezionati tra personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Ecco chi sono:
- Maurizio Ferrini, il comico noto per il personaggio della Signora Coriandoli, è stato il primo nome annunciato.
- La conduttrice Andrea Delogu porterà la sua energia e ironia in pista.
- Il cantante Rosa Chemical, con il suo stile eccentrico, ha già promesso performance fuori dagli schemi e ha scherzato presentandosi come "Roberto Bollente", giocando sul nome del celebre ballerino Roberto Bolle.
- La cantante Marcella Bella aggiungerà un tocco musicale all’edizione.
- La giornalista e conduttrice Francesca Fialdini è pronta a sorprendere con eleganza e grinta.
- Grande attesa per Barbara D’Urso, che fa il suo debutto nello show: una partecipazione che promette scintille.
Star della TV e dello sport
- L’attrice Martina Colombari ha annunciato la sua partecipazione in modo originale, immersa nella natura con un gregge di capre, regalando un momento ironico e spontaneo.
- Anche Nancy Brilli, attrice amatissima dal pubblico italiano, sarà tra i protagonisti in gara. Il suo obiettivo? "Divertirsi tantissimo".
- Lo sport sarà ben rappresentato con due nomi di spicco: l’ex tennista Fabio Fognini e l’ex campione di nuoto Filippo Magnini.
- Infine, anche il conduttore Beppe Convertini sarà tra i concorrenti e ha annunciato la sua partecipazione con un video affettuoso in cui ha chiesto il supporto della sua famiglia.