l 27 settembre 2025 prenderà il via su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico dance show condotto da Milly Carlucci. Un traguardo importante: vent’anni di emozioni, balli e spettacolo in prima serata che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Un’edizione simbolica e ricca di sorprese

Per celebrare il ventesimo anniversario, la padrona di casa ha costruito un’edizione memorabile, con un cast di altissimo livello e un colpo di scena che ha già fatto parlare: Paolo Belli, da sempre presenza fissa accanto a Milly Carlucci, scende in pista come concorrente. Dopo anni nel ruolo di co-conduttore e frontman della Big Band, Belli si metterà alla prova in una veste completamente nuova, quella di ballerino (al suo posto di sarà Massimiliano Rosolino).

Un cast stellare

Il cast ufficiale è composto da 12 concorrenti, selezionati tra personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Ecco chi sono:

Maurizio Ferrini , il comico noto per il personaggio della Signora Coriandoli , è stato il primo nome annunciato.

, il comico noto per il personaggio della , è stato il primo nome annunciato. La conduttrice Andrea Delogu porterà la sua energia e ironia in pista.

porterà la sua energia e ironia in pista. Il cantante Rosa Chemical , con il suo stile eccentrico, ha già promesso performance fuori dagli schemi e ha scherzato presentandosi come " Roberto Bollente ", giocando sul nome del celebre ballerino Roberto Bolle .

, con il suo stile eccentrico, ha già promesso performance fuori dagli schemi e ha scherzato presentandosi come " ", giocando sul nome del celebre ballerino . La cantante Marcella Bella aggiungerà un tocco musicale all’edizione.

aggiungerà un tocco musicale all’edizione. La giornalista e conduttrice Francesca Fialdini è pronta a sorprendere con eleganza e grinta.

è pronta a sorprendere con eleganza e grinta. Grande attesa per Barbara D’Urso, che fa il suo debutto nello show: una partecipazione che promette scintille.

Star della TV e dello sport