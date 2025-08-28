Da lunedì 1° settembre, su Canale 5, farà il suo debutto "Dentro la Notizia", il nuovo programma condotto da Gianluigi Nuzzi, che prende il posto del celebre "Pomeriggio 5", storicamente legato a Barbara d’Urso e, più di recente, a Myrta Merlino.

Un debutto senza concorrenza (per ora)

Il nuovo format partirà in una settimana "protetta", dato che il diretto competitor, Alberto Matano, tornerà con "La Vita in Diretta" solo lunedì 8 settembre. Le voci su un suo rientro anticipato si sono rivelate infondate. Questo darà a Nuzzi il tempo di rodare il programma e catturare la curiosità del pubblico senza dover subito fronteggiare la concorrenza.

Gianluigi Nuzzi: tra cronaca e ispirazione ai grandi del giornalismo

In un’intervista a Novella 2000, Gianluigi Nuzzi ha raccontato le linee guida del suo nuovo progetto: “A Dentro la Notizia ci saranno cronaca nera, rosa, bianca, costume… sempre con un’attenzione preminente all’attualità. Mi ispiro a Maurizio Costanzo ed Enzo Tortora. La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno fa la sua partita. Sarà il pubblico a scegliere”.

Il format quindi si presenta come una proposta trasversale, ma con un taglio giornalistico più marcato rispetto a quello delle precedenti edizioni di Pomeriggio 5.

Leggerezza sì, ma non trash

In una chiacchierata con Valerio Palmieri per il settimanale Chi, Nuzzi ha voluto chiarire anche un punto spesso dibattuto: ci sarà leggerezza, ma non superficialità.

“La leggerezza è indispensabile. Può essere speranza, raccontare la storia di un piccolo eroe sconosciuto, di una ferita guarita o di un traguardo raggiunto. Affronteremo i fatti, non ci sarà solo cronaca nera. Non c’è un colore dominante nella cronaca”.

Tuttavia, è evidente che il programma non punterà sui reality o sui contenuti trash. Quindi, chi spera di vedere Nuzzi commentare le nomination del Grande Fratello o le liti in studio, come succedeva ai tempi della d’Urso, rischia di restare deluso.

Il vero test? Dall’8 settembre in poi

Se è vero che le prime puntate avranno dalla loro l’effetto novità, il vero banco di prova sarà dall’8 settembre, con il ritorno di Matano e della sua La Vita in Diretta, un programma che negli anni ha costruito una formula vincente, tra racconto dell’attualità, emozioni e una grande sintonia con il pubblico.