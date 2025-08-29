Nelle ultime ore, il web è stato travolto da nuove voci riguardanti Marco e Denise, ex protagonisti di Temptation Island. Una segnalazione giunta alla redazione di LolloMagazine li dava entrambi avvistati nei pressi del B&B gestito da Marco, alimentando l’ipotesi di un possibile riavvicinamento tra i due.

A fare chiarezza è intervenuta la stessa Denise, che tramite l’account Instagram di una cara amica ha raccontato la sua versione dei fatti, smentendo categoricamente qualsiasi ritorno di fiamma.

La versione di Denise

Denise ha voluto precisare: “Sono Denise dall’account di un’amica. Ci tengo a chiarire che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Non lo vedo da prima delle vacanze estive e i nostri rapporti sono soltanto ed esclusivamente legati alla gestione della nostra cagnolina in comune”.

La ragazza ha poi spiegato la dinamica che ha dato origine al malinteso: “Questa mattina stavo passeggiando su via Tuscolana con mio padre. Volendo pranzare in un forno della zona, ho notato Marco seduto con alcuni suoi clienti del B&B. Quando ho incrociato il suo sguardo, sono uscita immediatamente senza nemmeno salutarlo. Poco dopo sono stata fermata da un suo cliente che mi ha chiesto una foto: quella stessa foto è finita su TikTok e da lì è nata la segnalazione”.

Il chiarimento social

Con parole nette, Denise ha voluto stroncare sul nascere ogni illazione su un presunto ritorno con Marco: “Non ci siamo nemmeno salutati. Tra noi non c’è alcun riavvicinamento, come già detto. La foto pubblicata sui social non ha nulla a che vedere con la nostra relazione”.