Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne ha riportato a galla uno dei capitoli più discussi del programma: la sua storia con Pamela Compagnucci. I due si erano conosciuti e scelti proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, ma la loro relazione finì in modo burrascoso durante la partecipazione di Federico a L’Isola dei Famosi. Fu lì che, dopo aver perso la testa per la modella Nina Senicar, lasciò Pamela in diretta nazionale.

Una scena memorabile per molti, soprattutto per il colpo di scena orchestrato da Simona Ventura, che annunciò a Federico che Pamela si stava per lanciare dall’elicottero per diventare una nuova naufraga. Un momento che è rimasto negli annali del trash televisivo italiano.

Pamela: “Oggi osservo, commento… e dico le cose come stanno”

Dopo anni di silenzio, Pamela Compagnucci ha deciso di dire la sua a Biccy, rivelando cosa pensa del ritorno di Federico a Uomini e Donne, stavolta come cavaliere del Trono Over.

“Non ho molto da dire, sinceramente. Ognuno fa le proprie scelte. Se ha sentito il bisogno di tornare, evidentemente qualcosa da risolvere c’è ancora, o magari cerca visibilità. Non mi riguarda”.

Parole fredde, distaccate, ma che lasciano intendere molto. Anche sui presunti “buoni rapporti” con Federico, Pamela mette i puntini sulle i: “Abbiamo mantenuto un rapporto educato, questo sì. Buoni rapporti è un’espressione che lascia spazio all’interpretazione. Diciamo che non ci siamo fatti la guerra, ma nemmeno le confidenze”.

Un possibile ritorno a Uomini e Donne? Pamela apre uno spiraglio

Quando le viene chiesto se tornerebbe a Uomini e Donne, Pamela risponde senza escludere nulla: “Uomini e Donne fa parte del mio passato e ho dei bellissimi ricordi. Un ritorno nel passato? Perché no! Mi piacerebbe ma non escludo nulla. Se ci fosse l’opportunità di tornare in un contesto televisivo, con un ruolo più analitico e diretto… perché no? Mi piacerebbe portare una voce femminile lucida e fuori dalle dinamiche scontate. Ovviamente vicino alla mia adorata Tina”.

Un commento che lascia intendere un possibile ruolo più “editoriale”, magari come opinionista. E non manca una stoccata a Federico: “Io all’interno di quel programma mi sono innamorata, ma non credo nella buona fede di Federico”.

La replica alle parole di Federico

In passato, Federico Mastrostefano aveva dichiarato che a posteriori non avrebbe scelto né Pamela Compagnucci né Eliana Michelazzo. Una riflessione che Pamela liquida senza troppi giri di parole: “Federico dice che non avrebbe dovuto scegliere né me né Eliana? Dopo anni, arrivano riflessioni che sembrano più un copione che consapevolezza. I suoi teatrini li conosco bene: stesso show, stessi atteggiamenti. Ma oggi non faccio più parte del cast. Oggi osservo, commento… e dico le cose come stanno. Ha sbagliato persona. Andare in studio e commentare il suo percorso sarebbe bellissimo”.