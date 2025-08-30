Cambio di rotta a Ballando con le Stelle: per la prima volta dopo vent’anni, Paolo Belli lascia il suo storico ruolo di co-conduttore per diventare ballerino in gara. Una notizia che ha subito scatenato la curiosità del pubblico: “E al suo posto chi ci sarà?”. La risposta è arrivata puntuale, e ha il volto sorridente e sportivo di Massimiliano Rosolino.

Un ritorno che sa di casa

Non si tratta di un volto nuovo per il pubblico del programma: Rosolino è infatti stato concorrente nella terza edizione del 2006, e oggi torna per affiancare Milly Carlucci nella conduzione dello show del sabato sera di Rai 1, al via il 27 settembre con la ventesima edizione.

Con la solita ironia che contraddistingue il programma, l’annuncio è arrivato sui social: “Signori, Paolo Belli balla e si allenerà come un pazzo quest’anno”, ha dichiarato Milly. Rosolino ha risposto con entusiasmo: “Paolo, stai senza pensieri, ci penso io. Sarò l’assistente bidello pronto a pulire il sudore dei concorrenti!”.

Rosolino, una vita tra sport e televisione

Nato nel 1978, da padre napoletano e madre australiana, Massimiliano Edgar Rosolino ha vissuto da protagonista il nuoto italiano tra gli anni '90 e 2000. Un talento naturale, che ha portato a casa medaglie olimpiche e mondiali in tutte le competizioni più importanti.

Tra i suoi successi sportivi:

Olimpiadi di Atlanta 1996 – esordio internazionale

– esordio internazionale Sydney 2000 – oro, argento e bronzo

– oro, argento e bronzo Mondiali di Fukuoka, Barcellona, Perth

Europei di Berlino, Dublino, Madrid

Olimpiadi di Atene 2004

Giochi del Mediterraneo 2005

Dopo il ritiro nel 2009, la carriera di Rosolino è continuata davanti alle telecamere.

Un personaggio amato dal pubblico

Dal successo come concorrente di Ballando, Rosolino ha poi partecipato a numerosi programmi:

Pechino Express – vincitore nel 2013 con Marco Maddaloni

– vincitore nel con Un dolce da maestro – conduttore

– conduttore Chef in campo , I soliti ignoti , Energie in viaggio

, , L’isola dei famosi – inviato nel 2021

L’amore nato sulla pista da ballo

È proprio grazie a Ballando con le Stelle che Rosolino ha incontrato Natalia Titova, sua insegnante di danza nell’edizione 2006 e oggi sua compagna di vita. Insieme hanno costruito una famiglia con due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

In un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato così il loro rapporto: “Se fossimo un ballo, saremmo un latino-americano da campionato. Valzer no, perché devo ancora capire chi guida”.

Un cast stellare per i 20 anni di Ballando

Per celebrare le venti edizioni del programma, il cast di quest’anno è tra i più ricchi di sempre:

Barbara d’Urso

Beppe Convertini

Maurizio Ferrini (alias Signora Coriandoli )

(alias ) Rosa Chemical

Francesca Fialdini

Andrea Delogu

Marcella Bella

Martina Colombari

Nancy Brilli

Fabio Fognini

Filippo Magnini – ex compagno di nazionale di Rosolino

Con Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci e un cast ricco di personalità, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia imperdibile. Appuntamento su Rai 1, dal 27 settembre in prima serata.