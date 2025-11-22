Dopo sei anni di relazione fatta di continui alti e bassi, la storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava un rapporto pronto a sfociare nel matrimonio, oggi è invece finito in una rottura improvvisa e definitiva.

Il matrimonio di fine anno: prima rinviato… poi cancellato

Lo scorso aprile la coppia aveva annunciato che si sarebbe sposata il 31 dicembre 2025 a Cortina, una data subito diventata oggetto di curiosità mediatica. Tuttavia, a settembre, ospite de La Volta Buona, Antonella Elia aveva ammesso che i preparativi erano stati messi “in pausa”: “Non stiamo organizzando il matrimonio, la cosa è in pausa perché stiamo finendo casa. I lavori sono andati a rilento e voglio prima che il giardino sia ultimato, poi ci sposeremo”.

La rivelazione in diretta: “Ci siamo presi una pausa”

A inizio novembre, sempre negli studi di Caterina Balivo, la showgirl ha spiazzato tutti dichiarando che il matrimonio non era più nei piani e che la coppia si era momentaneamente separata: “Sì, so che siamo venuti qui venti giorni fa a parlare di matrimonio, ma le cose sono cambiate. Ci siamo presi una pausa. Ho preso un tempo di riflessione perché non mi sento pronta. È dipeso da entrambi, ognuno ha le sue colpe”.

Pietro Delle Piane rompe il silenzio: “Antonella è sparita senza spiegazioni”

Oggi arrivano nuove dichiarazioni, questa volta da parte di Pietro Delle Piane, intervistato da Monica Setta nella puntata di Storie al Bivio in onda sabato 22 novembre.

L’attore non ha usato mezzi termini, raccontando una fine brusca e inattesa: “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”.

Delle Piane ha aggiunto che questa non è la prima volta che Antonella si allontana improvvisamente: “Ha fatto così varie volte, ma adesso sono stanco. Se tornasse, non so se mi troverebbe disposto a riprendere la relazione”.