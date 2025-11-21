Le tensioni a Ballando con le Stelle non mancano mai, e l’ultimo episodio di Ballando Segreto su RaiPlay ha mostrato una scena destinata a far discutere. Protagoniste: Martina Colombari e Barbara d’Urso, amiche di lunga data.

Il momento incriminato: la reazione di Martina Colombari

Durante la puntata precedente di Ballando con le Stelle, l’ex Miss Italia avrebbe espresso una certa contrarietà all’eventualità che a Barbara d’Urso e al suo maestro Pasquale La Rocca venisse assegnato il tradizionale tesoretto da parte di Alberto Matano e/o Rossella Erra.

Le immagini inedite trasmesse su Ballando Segreto, registrate nella sala delle stelle, mostrano chiaramente Martina Colombari che, nel momento in cui la giuria si pronuncia sulla performance della d’Urso, si gira verso Fabio Fognini esclamando in maniera eloquente: “Se le danno il tesoretto… Se le danno il tesoretto…”. Una frase pronunciata con un tono che lasciava intendere forte disapprovazione. La replica di Fognini è immediata: “Eh, per forza, per forza”.

Un commento che sembra suggerire la sua convinzione che il tesoretto sarebbe stato effettivamente assegnato.

Il tesoretto a Barbara d’Urso: la conferma di Matano ed Erra

I timori di Colombari si sono rivelati fondati: al termine della puntata, Alberto Matano ha realmente assegnato il proprio tesoretto a Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, decisione poi confermata anche da Rossella Erra.

Grazie al tesoretto, la coppia d’Urso –La Rocca è riuscita a chiudere provvisoriamente la classifica in prima posizione.

La sfida finale che ribalta le posizioni

Il colpo di scena arriva quando Milly Carlucci annuncia una sfida speciale tra i primi tre classificati, volta a distribuire ulteriori punti bonus. Colta di sorpresa e con scarpe poco adatte per una nuova esibizione, Barbara d’Urso non è riuscita a imporsi.

Risultato: terzo posto, superata proprio da Martina Colombari e da Andrea Delogu.