Durante un’intervista a Zero Possibilità Podcast, Luca D’Alessio, in arte LDA, ha condiviso momenti di grande emozione parlando del rapporto con suo padre, il celebre cantautore Gigi D’Alessio.

Il cantante, diventato famoso grazie alla partecipazione a Amici di Maria De Filippi, ha raccontato di non aver potuto avere accanto il padre durante il suo debutto al Festival di Sanremo. Al suo fianco c’era soltanto sua madre.

“Con me c’era mia mamma. Non ti nego che mi ha dato molto fastidio il fatto che non mi sonno potuto portare papà. Una cosa che mi ha fatto soffrire è questa. Io giustamente lì a papà non me lo posso portare. Ma anche magari se ci vado fra 10 anni, o ci vado l’anno prossimo, o fra 5 anni, io non me lo posso portare. Non gli posso dare la soddisfazione di vedere il proprio figlio all’Ariston ed è una cosa brutta secondo me. Lui non ci può essere, sennò iniziano a pensare male”.

LDA ha poi aggiunto: “La verità è questa, capito. Ti dà molto fastidio, arrivi a un punto che non ce la fai più. Di base è una cosa normale no? Vedo tutti gli altri cantanti che sono andati l’anno mio a Sanremo, tutti quanti avevano il papà e la mamma. Io ne potevo avere solo uno e non per volontà, perché papà sarebbe venuto”.