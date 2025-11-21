Negli ultimi anni Maria De Filippi e Milly Carlucci sono state spesso raccontate come due “regine rivali” della televisione italiana. Le loro trasmissioni – Tu Si Que Vales su Mediaset e Ballando con le Stelle sulla Rai – si sfidano da sempre nel prime time, alimentando il mito di un dualismo che appassiona pubblico e media.

Ma questa rivalità esiste davvero? A chiarirlo è proprio Milly Carlucci, che in una recente intervista al settimanale Gente ha svelato retroscena inediti sul suo rapporto con la collega.

“Tra me e Maria nessuna competizione”, – parla Milly Carlucci

La conduttrice di Ballando con le Stelle è tornata sull’argomento senza mezzi termini: “Innanzitutto non esiste una competizione tra noi. Entrambe giochiamo per due squadre diverse, Rai e Mediaset, che si sfidano non solo sugli ascolti ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria”.



Milly aggiunge anche un dettaglio poco noto: “Nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme”.

Stima reciproca e rispetto professionale

Per la Carlucci, la chiave del rapporto con la De Filippi è il riconoscimento del valore dell’altra: “Tra Maria e me c’è il riconoscimento professionale reciproco del grande lavoro che facciamo. E questo porta a una sincera stima”.

Nessuna “corsa al primo posto”, dunque. Milly precisa infatti che vivere la televisione come una gara continua sarebbe “un errore”.

La competizione sana: l’esempio di Fognini e Magnini

Per spiegare il suo concetto di competizione, Milly Carlucci cita due protagonisti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle: Fabio Fognini e Filippo Magnini

Entrambi, racconta la conduttrice, sono animati da spirito sportivo: “Fognini ama dire che è amico di tutti ma che ci tiene ad arrivare primo. Questo è il bello di ogni competizione e anche di Ballando”.