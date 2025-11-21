Sembra ormai consolidata che vede alcuni ex concorrenti del Grande Fratello chiedere regali mirati ai propri fan. Dopo la wishlist aperta per il compleanno, Helena Prestes torna a fornire ai suoi fan un elenco dettagliato per non sbagliare il regalo di Natale. Attraverso il suo canale privato – ma lo screenshot è diventato di dominio pubblico in poche ore – la modella brasiliana ha condiviso un link a una lista Amazon contenente tutti gli oggetti che le piacerebbe ricevere.

Le regole della lista di Helena Prestes

Le indicazioni sono chiare: niente oggetti di plastica né prodotti che non siano in linea con lo stile della sua casa. Scegliere un regalo direttamente dalla lista garantisce ai fan che il dono sarà apprezzato davvero.

Non è la prima volta che Helena Prestes ricorre a questo metodo: già qualche mese fa aveva aperto una lista Amazon per il suo compleanno, ricevendo un ampio riscontro dai suoi sostenitori La pratica non è nuova: anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e concorrente della stessa edizione del Grande Fratello, era finita nell’occhio del ciclone per lo stesso motivo.

Gli oggetti richiesti da Helena Prestes

Sbirciando la lista, è evidente che si tratta principalmente di articoli per la casa di Terni nella quale convive con il compagno Javier Martinez: dal tostapane allo sbattitore elettrico (di un noto marchio i cui oggetti sono particolarmente costosi), passando per spremiagrumi, tappeti e complementi d'arredo. Gli oggetti sono stati acquistati rapidamente, esaurendo la disponibilità in poche ore.

Fan e contenuti esclusivi

Molti dei fan che hanno acquistato i regali sono anche abbonati al canale privato della coppia, dove vengono condivisi contenuti esclusivi – foto e video della loro vita quotidiana – riservati esclusivamente a chi paga un abbonamento mensile.

La polemica social: Ilaria Galassi vs Helena Prestes

Poco dopo la pubblicazione della lista, è arrivata la replica di Ilaria Galassi, ex coinquilina di Helena e sua acerrima rivale: “Toc toc, avviso, la lista di Natale è per i bambini non per chi ha tanti follower. Alcune richieste sembrano più strategie che bisogni reali”.

Il commento, breve ma incisivo, è stato interpretato come una stoccata diretta alla modella brasiliana, alimentando la polemica tra le due ex concorrenti del Grande Fratello.