In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha Younes, si è lasciato andare ad alcuni rivelazioni proprio in merito all’attuale concorrente del Grande Fratello.

“È intelligente e arrivista. Ha capito che potere ha la sua bellezza e oggi la usa come un’arma. È diventata arrogante. Più le dicono che è brava, più cresce il suo ego […] Vuole diventare famosa, più per popolarità che per soldi. Anche se i soldi le interessano, perché adesso non ne ha”.

Per quanto riguarda il flirt con Omer Elomari, Milano è stato categorico: “Omer non le interessa, la conosco bene e so che non le piace. È troppo accondiscendente, un ‘cagnolino’. A Rasha piacciono gli uomini che le tengono testa. Nella Casa sta giocando. Finge e prende in giro tutti: Omer, i coinquilini, il programma e gli spettatori”.

Manuel, inoltre, ha spiegato che Rasha avrebbe usato la visita sua madre come scusa per simulare un interesse romantico: “Quando sua madre è entrata nella Casa per ‘benedire’ il rapporto con Omer, Rasha voleva morire. Prima di quel momento, se lui avesse provato a baciarla, gli avrebbe dato uno schiaffo. Invece la visita della madre l’ha costretta a fare lo step successivo. Ma anche così, non è arrivato un bacio vero. Quando appoggia le labbra sulle sue, ha l’espressione di chi tocca una tazzina sporca”.

Intanto, nelle ultime ore Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione che – se confermata – potrebbe stravolgere gli equilibri del Grande Fratello. Stando a quanto rivelato dalla nota esperta di gossip, gli autori starebbero pensando di far entrare nella Casa proprio Manuel Milano, e di farlo restare per circa tre giorni.