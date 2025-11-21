Gli ascolti TV di giovedì 20 novembre hanno visto una sfida interessante tra le principali reti generaliste. In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha registrato ascolti record con l’evento speciale La Ruota dei Campioni, condotto da Gerry Scotti.
Di seguito, tutti i dati Auditel della serata.
La sfida tra Un professore 3 e La Ruota dei Campioni
In prima serata, Rai1 ha trasmesso la fiction Un professore 3, seguita da 3.556.000 spettatori pari al 20% di share.
Su Canale5, l’evento speciale La Ruota dei Campioni, che ha visto sfidarsi i campioni stagionali de La ruota della fortuna, ha ottenuto 5.881.000 spettatori con il 28% di share.
Ascolti TV delle altre reti generaliste
Vediamo i dati Auditel delle altre reti durante la prima serata:
- Rai2: Ore 14 Sera con Milo Infante ha registrato 652.000 spettatori e il 4,8% di share.
- Rai3: Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari, ha raccolto 983.000 spettatori e il 5,9% di share.
- Italia1: il film Codice Unlocked ha interessato un numero di spettatori non disponibile.
- Rete4: Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio ha ottenuto 747.000 spettatori e il 5,5% di share.
- Tv8: il film L’uomo sul treno con Liam Neeson è stato seguito da 258.000 spettatori con l’1,4% di share.
- Nove: Save the Dating – Amori in corso ha raccolto 324.000 spettatori con l’1,8% di share.
- La7: Piazzapulita con Corrado Formigli ha interessato 899.000 spettatori con il 6,4% di share.