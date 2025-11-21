Gli ascolti TV di giovedì 20 novembre hanno visto una sfida interessante tra le principali reti generaliste. In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha registrato ascolti record con l’evento speciale La Ruota dei Campioni, condotto da Gerry Scotti.

Di seguito, tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Un professore 3 e La Ruota dei Campioni

In prima serata, Rai1 ha trasmesso la fiction Un professore 3, seguita da 3.556.000 spettatori pari al 20% di share.

Su Canale5, l’evento speciale La Ruota dei Campioni, che ha visto sfidarsi i campioni stagionali de La ruota della fortuna, ha ottenuto 5.881.000 spettatori con il 28% di share.

Ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo i dati Auditel delle altre reti durante la prima serata: