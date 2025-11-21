A cura di Annalisa Accardo

Gli ascolti TV di giovedì 20 novembre hanno visto una sfida interessante tra le principali reti generaliste. In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha registrato ascolti record con l’evento speciale La Ruota dei Campioni, condotto da Gerry Scotti.

Di seguito, tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Un professore 3 e La Ruota dei Campioni

In prima serata, Rai1 ha trasmesso la fiction Un professore 3, seguita da 3.556.000 spettatori pari al 20% di share.

Su Canale5, l’evento speciale La Ruota dei Campioni, che ha visto sfidarsi i campioni stagionali de La ruota della fortuna, ha ottenuto 5.881.000 spettatori con il 28% di share.

Ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo i dati Auditel delle altre reti durante la prima serata:

  • Rai2: Ore 14 Sera con Milo Infante ha registrato 652.000 spettatori e il 4,8% di share.
  • Rai3: Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari, ha raccolto 983.000 spettatori e il 5,9% di share.
  • Italia1: il film Codice Unlocked ha interessato un numero di spettatori non disponibile.
  • Rete4: Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio ha ottenuto 747.000 spettatori e il 5,5% di share.
  • Tv8: il film L’uomo sul treno con Liam Neeson è stato seguito da 258.000 spettatori con l’1,4% di share.
  • Nove: Save the Dating – Amori in corso ha raccolto 324.000 spettatori con l’1,8% di share.
  • La7: Piazzapulita con Corrado Formigli ha interessato 899.000 spettatori con il 6,4% di share.

 