Un clima di altissima tensione si respira tra le mura della Casa del Grande Fratello, dopo un episodio che ha lasciato senza parole concorrenti e pubblico. Due notti fa, infatti, Omer Elomari ha vissuto un momento di forte nervosismo, arrivando ad abbassarsi i pantaloni davanti ai coinquilini. La scena, ripresa in diretta, si è rapidamente diffusa sui social, dividendo gli utenti tra chi parla di goliardia e chi ritiene il gesto totalmente inaccettabile.

Il flirt tra Rasha Younes e Omer Elomari al centro delle critiche

Il rapporto nato tra Rasha Younes e Omer Elomari continua a essere al centro del dibattito, dentro e fuori dal reality. Durante l’ultima puntata, sia concorrenti che opinioniste hanno espresso dubbi sulla genuinità della relazione, alimentando tensioni sempre più evidenti.

Jonas accusa Rasha: “Ha cambiato idea troppo in fretta”

A innescare lo scontro è stato Jonas Pepe, che ha messo in dubbio la sincerità di Rasha Younes ricordando sue dichiarazioni precedenti: “Lei diceva di non essere presa e che lui non le interessava molto, e adesso ha cambiato idea. Diceva anche che lui l’annoiava. (…) Per me lui ha perso il carattere da quando sta con lei, si è un po’ spento”.

Un intervento che ha immediatamente fatto infuriare Omer Elomari.

Omer esplode: “Non parlate del nostro rapporto!”

Il gieffino ha reagito con durezza alle parole di Jonas Pepe, difendendo la relazione con Rasha Younes e chiedendo maggiore rispetto: “Non ho bisogno di nessuno che mi difende. E tu Rasha non spiegare le nostre cose. Non parlare del nostro rapporto con gli altri. (…) Lei mi ha addolcito e non ammosciato”.

Rasha parla di confini e intimità, Omer perde il controllo

La discussione è proseguita anche dopo cena, quando Rasha Younes ha spiegato il suo modo di vivere l’intimità: “L’intimità per me è così privata che non sono una che si bacia per strada. Anche nel letto per me c’è una linea rossa”.

Queste parole hanno riacceso l’ira di Omer: “Non spiegare queste cose personali! Nessuno può parlare del mio rapporto con Rasha. Ora siete arrivati a voler discutere della mia intimità? Basta!”.

Il gesto “shock” di Omer divide il web

Secondo le immagini mostrate dalla regia, nel culmine della tensione Omer Elomari avrebbe abbassato i pantaloni davanti ai coinquilini, gesto definito “shock” dal programma. La clip, rilanciata sui social, ha generato una spaccatura netta: chi lo considera un gesto provocatorio e ironico, e chi lo ritiene un atteggiamento inappropriato che meriterebbe un provvedimento.

Possibili provvedimenti disciplinari

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il Grande Fratello starebbe valutando una sanzione nei confronti di Omer Elomari. La decisione finale potrebbe essere affidata al pubblico da casa durante la puntata del 24 novembre.

Non è tutto: stando a quanto rivelato dal noto esperto di gossip, il gieffino siriano “avrebbe capito l’andazzo”, e questa notte sarebbe entrato in Confessionale comunicando agli autori di voler abbandonare la Casa.