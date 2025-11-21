L’edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura fatica a conquistare il pubblico. Il reality show, infatti, non è mai decollato davvero, registrando ascolti bassi.

Ascolti in calo: dalla prima puntata al record negativo

Se la prima puntata si è mantenuta in linea con i risultati di share delle stagioni precedenti, già poco incoraggianti, dalla seconda in poi gli ascolti sono crollati drasticamente, raggiungendo record negativi preoccupanti per la produzione.

Le storie dei concorrenti, pensate da Simona Ventura per riportare il GF alle origini raccontando persone comuni, non hanno convinto il pubblico.

Concorrenti e litigi: l’attenzione non decolla

Finora, l’edizione è stata al centro dell’attenzione soprattutto per gaffe della regia, incidenti imprevisti e, soprattutto, litigi tra i concorrenti. Secondo alcuni addetti ai lavori e critici televisivi, però, queste tensioni potrebbero non essere casuali.

Gli autori pianificano le tensioni nella Casa?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato di essere stata contattata da un autore del Grande Fratello, interessato a raccogliere informazioni su Rasha Younes, nella speranza di creare nuove tensioni con Omer Elomari. “Lo scopo è quello di farli litigare. Stanno pianificando tutto”, scrive la Marzano.

Gli autori sembrerebbero puntare a trasformare uno dei concorrenti nel “cattivo” della casa, capace di catalizzare l’indignazione del pubblico e generare polemiche sui social. Secondo la Marzano, il concorrente designato dovrà apparire aggressivo e persino problematico.

Il pubblico, sempre più critico, seguirà attentamente ogni mossa, mentre la produzione spera di riuscire a invertire la tendenza negativa degli ascolti.