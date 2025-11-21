La tensione fuori dalla Casa del Grande Fratello continua a salire. Dopo l’intervista esplosiva rilasciata da Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha Younes, a Fanpage — nella quale l’uomo ha lanciato pesanti accuse alla concorrente — è arrivata la risposta della famiglia della gieffina.

Rima Younes difende la sorella Rasha

A intervenire pubblicamente è stata Rima Younes, sorella di Rasha, che ha deciso di rompere il silenzio per tutelare l’immagine della gieffina. “Oggi, in qualità di sorella di Rasha, non posso più tacere di fronte agli ultimi avvenimenti. Non posso assolutamente tollerare il tentativo di ‘sporcare’ l'immagine di mia sorella da parte di persone terze”.

La ragazza ha sottolineato di aver sempre scelto di non esporsi mediaticamente, ma di essersi sentita costretta dalle ultime dichiarazioni circolate sul conto di Rasha.

Il passato difficile di Rasha Younes

Rima ha ricordato le difficoltà affrontate da Rasha nella vita: “Rasha è arrivata a svolgere quattro lavori contemporaneamente per aiutare nostra madre. Dopo la morte di nostro padre, ha lottato senza mai mollare, prendendo spesso da sola decisioni complicate”.

La sorella ha poi spiegato come il carattere prudente di Rasha nei rapporti sentimentali sia frutto di anni difficili

Parole positive per Omer Elomari

Rima Younes ha speso parole di apprezzamento per Omer Elomari, con cui Rasha sta vivendo un’intesa speciale all’interno della Casa: “Da casa abbiamo visto in Omer un uomo estremamente delicato, con grandi valori, forte e protettivo. Pronto ad amare davvero mia sorella”.

Messaggio durissimo contro gli attacchi

La sorella di Rasha ha concluso con un messaggio chiaro e deciso: “Semplicemente vergognoso il tentativo di ottenere visibilità intaccando la felicità che Rasha ha finalmente ottenuto. Come famiglia non tollereremo ulteriori attacchi. Rasha non è sola”.