Il Grande Fratello entra nella fase finale e la tensione nella casa più spiata d’Italia cresce giorno dopo giorno. Tra i concorrenti, l’umore di Anita Mazzotta non è dei migliori: accusata di avere poca personalità in puntata e allarmata da un aereo delle sue fan che le suggeriva di fare attenzione agli altri inquilini, la gieffina ha vissuto momenti di forte stress, culminati con uno sfogo dopo uno scherzo di Giulia Soponariu.

Giulia Soponariu prima finalista: lo scherzo finito male

Giulia Soponariu è ufficialmente la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello, che si concluderà prima di Natale. La giovane modella ha deciso di fare uno scherzo ai compagni di gioco, fingendo di voler ottenere privilegi speciali come prima finalista: “Pensavo che, dato che sono in Finale, non ho voglia di fare i turni, tanto non potete nominare. Non cucino più, basta. Visto che sono finalista, voglio un armadio da sola”.

Molti concorrenti hanno capito subito che si trattava di uno scherzo, ma Anita ha reagito in maniera esagerata, alimentando la tensione già alta nella casa.

Lo sfogo di Anita Mazzotta: “Sono al limite”

Dopo l’episodio con Giulia, Anita si è confidata con Jonas Pepe, ammettendo di essere arrivata al limite: “I lupi escono, adesso non ha senso fare scherzi. Che bisogno c’è adesso di accentuare cose che con il tempo arrivano? Io sono al limite, non reggo più. Siamo tutti pronti ad attaccare, tutti abbiamo qualcosa da dire su tutti. Io sbrocco, non ce la faccio”.

La gieffina ha spiegato che parte dello stress deriva dalla paura di essere esclusa o di non sapere chi le parli alle spalle, rendendo ogni piccolo episodio motivo di tensione.

La riconciliazione tra Anita Mazzotta e Giulia Soponariu

Visto lo stato di agitazione di Anita, Giulia è subito corsa a chiedere scusa, chiarendo che lo scherzo non aveva intenzione di offenderla. Anita ha accettato le scuse, spiegando di sentirsi sotto pressione e di essere pronta a reagire emotivamente a qualsiasi comportamento fuori posto.