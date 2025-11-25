Il Grande Fratello sorprende ancora una volta i fan con un crossover internazionale. Durante la decima puntata andata in onda il 24 novembre, Simona Ventura ha annunciato una novità esclusiva: presto un concorrente del Big Brother Vip Kosovo arriverà nella casa più spiata d’Italia.

L’annuncio di Simona Ventura

In confessionale, Simona Ventura ha chiamato Domenico D’Alterio, Mattia Scudieri e Benedetta Stocchi, mostrando loro un articolo di Biccy.it. La conduttrice ha spiegato: “Al Big Brother Vip del Kosovo si parla italiano. E visto che noi del Gieffe siamo super ospitali, vi annuncio che presto verrà a farvi visita un concorrente del Kosovo. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure! Ad esempio, sapete dove si trova il Kosovo?”.

Chi è Dolce Dona, la gieffina kosovara

La protagonista del crossover è Dolce Dona, trentenne kosovara e content creator, che parla fluentemente italiano. Arriverà in Italia venerdì, ma la durata della sua permanenza nella casa non è ancora chiara.

A differenza dello scorso anno, quando ci fu uno scambio completo con Gran Hermano, quest’anno si tratta di un crossover unidirezionale: nessun concorrente italiano andrà in Kosovo.