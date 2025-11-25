La puntata del Grande Fratello di lunedì 24 novembre si è aperta con un momento particolarmente intenso. A catalizzare l’attenzione è stata l’intervista che Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha Younes, ha rilasciato a Fanpage.it.

Simona Ventura ha deciso di portare personalmente nella Casa una busta rossa contenente la stampa dell’intervista, dando così a Rasha la possibilità di leggere alcuni passaggi e rispondere in diretta.

Rasha Younes: “Ho sempre voluto prendere le distanze da questa persona”

Appena compreso che l’autore delle dichiarazioni fosse il suo ex, Rasha Younes ha mostrato grande fermezza. Le sue prime parole sono state una presa di posizione molto chiara: “Io volevo prendere le distanze da questa persona per quello che è”.

Da lì, la concorrente ha ripercorso la relazione con toni duri, definendola apertamente: “È la storia più tossica che abbia mai avuto, è una persona super tossica con uno stile di vita da cui ho sempre preso le distanze”.

Rasha ha spiegato che la giovane età e l’innamoramento iniziale l’avevano portata a rimanere in una relazione che col tempo ha riconosciuto come soffocante. Ha sottolineato come Manuel avesse sempre cercato di influenzarla, commentando: “Purtroppo ero molto giovane e mi sono innamorata”.

“Ha cercato di togliermi l’indipendenza”: il racconto di Rasha

Uno dei passaggi più forti del suo sfogo ha riguardato il presunto tentativo dell’ex di controllare la sua vita, anche economicamente. Rasha ha spiegato: “Quando voleva comprarmi con orologi e altro glieli ho sempre lanciati dietro. Purtroppo ha sempre cercato di tarparmi le ali, voleva avere il controllo su di me”.

Ha poi raccontato episodi specifici: l’acquisto di una macchina che, secondo lei, non era un regalo, ma un modo per limitarla; la pressione a lasciare il lavoro; l’apertura di un ristorante, presentato come un gesto generoso ma vissuto da lei come un ulteriore vincolo.

Rasha ha poi riferito un episodio particolarmente grave: “Mi ha messo anche le mani addosso una volta”. E ha aggiunto una frase che l’ha profondamente ferita: “Mi ha detto che stava con me solo perché ero un trofeo e che mi amava tanto quanto mi odiava perché non poteva controllarmi”.

La concorrente ha ribadito di essersi costruita la propria indipendenza senza sfruttare economicamente quel legame: “Sono felicissima di essermi ripresa la mia vita, con i suoi soldi non ci faccio nulla perché non ha mai potuto comprarmi. Mentre stavo con lui facevo quattro lavori”.

Infine, ha rivelato che durante la relazione era stata lei, in certi momenti, a sostenere Manuel: “Gli ho aperto casa perché non aveva nemmeno più un euro sul conto”.

E ha concluso con un ultimo affondo: “A Roma sanno chi è. Non vedeva l’ora di avere un momento di celebrità. Questa persona mi ha fatto tanto male nella vita”.

Omer Elomani risponde: “So chi è Rasha, più di lui”

Mentre Rasha era visibilmente turbata, Omer Elomari, molto vicino alla concorrente, si è mostrato sereno di fronte alle dichiarazioni di Manuel Milano. In particolare, ha risposto all’insinuazione secondo cui Rasha non lo bacerebbe per mancanza di interesse: “Se non mi bacia non lo fa perché non le piaccio. So benissimo chi è Rasha, più di lui”.