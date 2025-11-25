Nel corso della settimana al Grande Fratello è esploso un nuovo caso che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli opinionisti. Omer Elomari si è reso protagonista di un gesto controverso che ha acceso un duro confronto con Jonas Pepe e ha richiesto l’intervento in puntata di Simona Ventura.

Il gesto di Omer Elomari che ha fatto discutere la Casa

L’episodio è avvenuto davanti ad alcuni inquilini: Omer, infastidito dalle continue domande sulla sua relazione con Rasha Younes, si è abbassato i pantaloni in segno di protesta, spiegando di essere “stufo” delle pressioni riguardo la sua vita intima. Il gesto ha innescato una forte discussione con Jonas, tanto che i due sono arrivati quasi al contatto fisico.

Simona Ventura interviene in puntata: “Chiedi scusa, è di una volgarità incredibile”

Durante la puntata del 24 novembre, Simona Ventura ha affrontato direttamente la questione. “Hai fatto un gesto complicato, che è stato letto molto male. Te ne sei reso conto?”, ha detto la conduttrice. Omer ha riconosciuto l’errore: “Mi sono reso conto che è stato sbagliato. L'ho fatto in preda alla rabbia, non intendevo quello, ma volevo dire altro”.

Ma la conduttrice ha poi rivelato anche un altro episodio, questa volta riguardante Jonas, che si sarebbe toccato le parti intime mimando un atto sessuale. Simona non ha abbassato il tono: “È di una volgarità incredibile. Sarebbe opportuno che chiedessi scusa”.

Il faccia a faccia tra Omer e Jonas

Durante il confronto in studio, Omer ha ribadito pubblicamente le sue scuse, rivolgendosi sia alle coinquiline sia a tutte le telespettatrici: “Ho sbagliato. Chiedo scusa alle donne presenti e a quelle che ci seguono da casa”. Anche Jonas ha fatto un passo indietro, pur evidenziando il suo malessere: “Mi hai tirato in mezzo quattro volte. Sei saccente e presuntuoso. Con te non voglio litigare davanti agli altri”.

Il confronto, tuttavia, non ha portato a una vera riconciliazione.

Sonia Bruganelli: “Il gesto di Omer mi ha fatto tenerezza”

A sorpresa, Sonia Bruganelli si è mostrata più comprensiva nei confronti di Omer: “Mi ha fatto quasi tenerezza. Era evidente che fosse in difficoltà, anche se siamo qui apposta per parlare della vostra intimità”.