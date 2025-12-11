entre cresce l’attesa per il nuovo cast del Grande Fratello Vip, sui social impazzano le indiscrezioni sui possibili concorrenti. Tra i nomi più chiacchierati spunta quello di Oriana Marzoli, già protagonista della settima edizione del reality, amatissima e spesso al centro di polemiche.

Oriana Marzoli: il possibile ritorno nella casa del GF Vip

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Oriana Marzoli starebbe spingendo per partecipare di nuovo al reality. La motivazione? La influencer spagnola di origini italo-venezuelane ritiene che la sua precedente esperienza non le abbia dato la giusta visibilità e che il suo vero carattere non sia emerso del tutto.

La passata esperienza al GF Vip

Durante la sua precedente partecipazione, Oriana Marzoli ha vissuto una storia d’amore intensa e turbolenta con Daniele Dal Moro, conclusasi pochi mesi dopo la fine del reality. Nonostante le controversie, Oriana si classificò al secondo posto, subito dietro alla rivale Nikita Pelizon.

Oggi la influencer ha ritrovato l’amore con il modello argentino Facundo Gonzalez, conosciuto in un reality cileno. La coppia ha già parlato della possibilità di formare una famiglia in futuro.

Il sostegno di Alfonso Signorini

Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, ha più volte espresso il suo affetto per Oriana Marzoli. Lo scorso giugno aveva dichiarato di aver «amato Oriana», lasciando intendere che le porte della casa potrebbero riaprirsi per lei.

Il cast della prossima edizione

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista in partenza a marzo 2026, potrebbe contare su 23 concorrenti più 9 riserve. Tra i nomi già circolati: