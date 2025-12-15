Questa sera, su Canale 5, va in onda la seconda semifinale del Grande Fratello, il celebre reality show condotto da Simona Ventura, a pochi giorni dalla finalissima di giovedì 18 dicembre. La puntata si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena e momenti decisivi che porteranno alla proclamazione del vincitore di questa edizione.

Opinionisti e commentatori speciali in studio

Accanto a Simona Ventura, in studio saranno presenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi nel ruolo di commentatori speciali, mentre l’opinionista ufficiale della serata sarà Sonia Bruganelli, pronta a commentare dinamiche e strategie dei concorrenti rimasti in gioco.

Televoto decisivo: chi sarà l’ultimo finalista?

Il televoto settimanale decreterà l’ultimo concorrente che accederà alla finale. A sfidarsi sono Omer Elomari e Domenico D’Alterio: solo uno dei due riuscirà a raggiungere la finale e ad affiancare i concorrenti già qualificati:

Giulia Soponariu

Jonas Pepe

Anita Mazzotta

Grazia Kendi

La tensione è altissima e il pubblico da casa avrà un ruolo fondamentale nella scelta.

Sorpresa romantica per Omer Elomari

Come anticipato da Ascanio Pacelli questa mattina in diretta a Mattino 5, nel corso della puntata ci sarà una “romantica sorpresa” per Omer Elomari. Il concorrente incontrerà Rasha Younes, a una settimana dalla sua eliminazione e dalla brusca fine della loro relazione.

La distanza avrà rafforzato i sentimenti tra i due o porterà nuovi dubbi? Il confronto promette forti emozioni.

Confronto acceso tra Benedetta e Valentina

Spazio anche a un momento di forte tensione: Benedetta, eliminata dal gioco la scorsa settimana, tornerà nella Casa per un faccia a faccia con Valentina, ex compagna di Domenico D’Alterio. Un incontro attesissimo che potrebbe chiarire vecchie incomprensioni e riaccendere polemiche.

Stasera anche il primo “superfinalista”

La semifinale di questa sera segnerà un passaggio fondamentale: verrà infatti proclamato il primo “superfinalista”, che accederà direttamente al podio finale e si giocherà la vittoria nella puntata conclusiva di giovedì.