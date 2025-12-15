Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la fortuna ha giocato un ruolo decisivo in un incontro avvenuto ieri a Milano. Parpiglia ha incontrato casualmente Stefano De Martino, uno dei conduttori più amati del momento, insieme alla sua fidanzata ufficiale.

L’incontro casuale tra Parpiglia e Stefano De Martino

“Amò, aspettami”. È la frase che Parpiglia ha sentito pronunciare alle sue spalle mentre camminava in centro a Milano. Il giornalista racconta: “Voce inconfondibile, riconosco Stefano. Mi fermo, non mi giro, li lascio passare e vedo che lui prende prima la mano di lei e poi finiscono a braccetto”.

La compagna con cui è stato visto è Gilda Ambrosio, giovane stylist di Milano, spesso al centro di voci su una presunta storia con De Martino, mai confermata fino ad oggi. “Lui la chiama amorevolmente Gi per tutta la serata”, aggiunge il giornalista.

Un pomeriggio di shopping d’amore

La coppia è stata vista fare shopping insieme nel negozio Miu Miu di Milano, uno dei posti più noti e frequentati, dove la presenza di personaggi famosi non passa inosservata.

Parpiglia spiega che la scelta di uscire allo scoperto è legata al fatto che Gilda non avrebbe accettato il gossip che collegava Stefano ad altre ex, tra cui Rocío Munoz Morales, e quindi la coppia ha deciso di mostrarsi pubblicamente. “Ed ecco che oggi sono una coppia ufficiale, innamoratissima”, conclude il giornalista.

Il passato di Stefano e Gilda

Le prime foto di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme risalgono al 2017, subito dopo la fine della prima storia con l’ex moglie Belen Rodriguez. Da allora i due sono stati avvistati insieme diverse volte, ma hanno sempre parlato di semplice amicizia.

Tuttavia, i fatti parlano chiaro: secondo Parpiglia, la coppia camminava mano nella mano e sotto braccio, mostrando un affetto evidente. Questo pone fine ai rumor su possibili ritorni di fiamma con altre ex come Belen Rodriguez, Emma Marrone o Caroline Tronelli.