A un anno di distanza dall’ultima edizione, Ballando Con le Stelle conferma che il vero spettacolo non è solo in pista. Se nella scorsa stagione erano gli amori, i colpi di scena e le liti a far parlare il pubblico, quest’anno la competizione appare più calma, ma dietro sorrisi e pose perfette si nascondono tensioni e rivalità feroci, documentate anche nello spin-off Ballando Segreto.

Martina Colombari e lo sfogo sul tesoretto

Protagonista di uno degli episodi più discussi è stata Martina Colombari. L’inviato Rai Domenico Marocchi ha rivelato che la concorrente ha lasciato lo studio molto contrariata dopo la sfida con Francesca Fialdini.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato la vicenda, sottolineando il valore dell’autenticità: “Preferisco l’espressione incavolata e genuina di chi pensa di subire un’ingiustizia, ai sorrisi finti davanti alla telecamera e le fiamme dietro le quinte. Martina Colombari è stata Miss Italia a 16 anni e cresciuta in un ambiente estremamente competitivo. Probabilmente le è rimasto quell’approccio, ma a me è simpatica e merita la finale”.

Colombari ha condiviso con orgoglio la sua esibizione, scrivendo: “Il paso di ieri sera. Anche se non abbiamo avuto accesso alla finale e dobbiamo ancora affrontare lo spareggio, è stato bellissimo ballare questo paso insieme al mio maestro Luca Favilla”.

Paolo Belli e la reazione alla giuria

Durante la semifinale, Paolo Belli si è scaldato per i commenti ricevuti dalla giuria: “Forse volete da me qualcosa che non posso darvi. Io sono venuto qua per ballare. Non è vero che rosico. Tanto so che stasera me ne andrò, ma va bene così”.

Selvaggia Lucarelli, però, è stata meno comprensiva rispetto allo sfogo di Colombari: “Perché ieri sera Belli ha sbroccato? L’ho trovato totalmente fuori luogo. È arrivato fino alla puntata della finale, ha avuto voti alti e qualche critica come tutti, ma non capisco come si sia convinto che da lui volessimo gossip. È una parabola abbastanza frequente: si entra umili e dopo 3 puntate ci si convince di essere Can Yaman”.

Il pentimento di Paolo Belli

A distanza di meno di 24 ore, Paolo Belli ha fatto mea culpa. Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, ha dichiarato: “Ascolto sempre gli altri e li rispetto, ma ieri ho risposto male e mi è dispiaciuto. Sarebbe stato meglio stare zitto. Ho reagito così anche per difendere il lavoro che faccio in sala prove con la mia maestra, per proteggere Anastasia e il nostro percorso. Il compito era imparare a ballare, non fare le prese. Quando mi è stato detto che ero tornato nella mia comfort zone, ci sono rimasto male”.