La relazione tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sembra essere in bilico. I due, legati da quasi un anno, si trovano attualmente a Dubai. Pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva pubblicato una storia Instagram nella quale metteva in dubbio il comportamento del fidanzato.

L’accusa di Manuela Carriero

Secondo Manuela, un video pubblicato da un amico in comune avrebbe mostrato Francesco avvicinarsi a un’altra ragazza durante una serata in discoteca, mentre lei era malata. La donna ha sfogato tutta la sua rabbia sui social: “Sono davvero schifata. Ho deciso di far fare a Francesco la figura che merita per questo lo voglio dire qui davanti a tutti. Ieri è andato senza di me in discoteca con il suo gruppetto… e il suo amichetto ubriaco e ha pubblicato una storia a selfie senza rendersi conto che nello sfondo si vedeva Francesco con un’altra. Una scena davvero pietosa. Dopo quello che ho visto sono andata via dall’appartamento che avevamo preso a Dubai e l’ho lasciato lì da solo come merita di stare. Non voglio più passare con lui in questa città neanche un altro secondo… sono schifata”.

Manuela ha anche invitato i follower a guardare il video incriminato pubblicato dall’amico per capire la situazione.

La versione di Francesco Chiofalo

Dopo giorni di attesa, Francesco ha voluto chiarire la sua versione tramite Instagram: “Non ho tradito Manuela ecco il video dove si vede che di fronte a me ho un video maker e sto girando un video per il locale e non sto facendo lo scemo proprio con nessuna. Il video completo lo ha pubblicato adesso nelle sue storie il mio amico, dove si vede perfettamente che di fronte a me c’è un video maker che mi punta con una mano faro in faccia e con l’altra una ripresa. Non stavo assolutamente facendo nulla di nascosto e di losco con un’altra ragazza, ma semplicemente il proprietario del locale mi aveva chiesto di girare una scena di un reel che avrebbe pubblicato il locale insieme delle bottiglie e delle ragazze immagine… e io per essere carino ho detto ok, tutto qua”.

Tuttavia, molti utenti sospettano che la vicenda sia in realtà un ‘teatrino’ orchestrato da Manuela e Francesco, finalizzato a promuovere il profilo professionale del loro amico.