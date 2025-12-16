Durante la semifinale del Grande Fratello, Grazia Kendi ha vissuto un momento molto atteso dai fan: il riabbraccio con Mattia Scudieri dopo la notizia della sua rottura con Carlotta Vendemmia.

La rivelazione di Simona Ventura

A dare la notizia è stata Simona Ventura, che ha informato Grazia del fatto che Mattia, una volta uscito dalla Casa, è tornato single. La reazione della gieffina è stata immediata: emozionata, ha corso in passerella dove ad attenderla c’era proprio l’ex coinquilino.

La sorpresa in passerella

Durante la passerella, Mattia era mascherato e ha preso parte a un balletto insieme a Grazia. Solo al termine della performance si è tolto la maschera, svelando la sua identità. Il pubblico ha invocato un bacio tra i due, ma Grazia e Mattia si sono limitati a un abbraccio.

Le dichiarazioni di Mattia

Mattia Scudieri ha colto l’occasione per chiarire la situazione fuori dalla Casa: “Non è vero che parlavo solo di Grazia. Mi facevano le domande, io rispondevo, a lei dava fastidio ed eccomi qua”.

La reazione di Carlotta Vendemmia

L’ex fidanzata Carlotta Vendemmia non ha tardato a commentare la vicenda sui social, affermando: “Quando l’amore finisce, ma lo share continua”.