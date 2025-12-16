Verdetti decisivi nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 dicembre: eliminazioni, finalisti ufficiali e momenti di forte impatto emotivo in vista della finale di giovedì 18 dicembre.

Domenico D’Alterio eliminato dal Grande Fratello

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 dicembre, Domenico D’Alterio è stato eliminato al termine della sfida al televoto contro Omer Elomari, che conquista così un posto in finale.

Anita Mazzotta è la superfinalista del Grande Fratello

Il momento clou della serata è stata la proclamazione di Anita Mazzotta come superfinalista. La concorrente ha ottenuto il titolo grazie a un voto segreto espresso dai coinquilini, con una regola precisa: nessuno poteva votare sé stesso.

Grazie a questo importante privilegio, Anita accederà direttamente al podio della finale, evitando le prime sfide al televoto previste nella serata conclusiva.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello

I finalisti ufficiali del Grande Fratello sono:

Grazia Kendi

Giulia Soponariu

Jonas Pepe

Omer Elomari

A loro si aggiunge Anita Mazzotta, presente in finale in qualità di superfinalista.

Finale Grande Fratello: prima sfida Jonas contro Omer

La finale del Grande Fratello, in onda giovedì 18 dicembre, si aprirà con il primo televoto che vedrà contrapposti Jonas Pepe e Omer Elomari, in una sfida decisiva per la corsa alla vittoria.

Confronti e sorprese nella puntata del 15 dicembre

La puntata è stata ricca di sorprese ed emozioni. Omer Elomari ha potuto rivedere Rasha Younes, eliminata la settimana precedente, mentre Jonas Pepe ha riabbracciato i suoi fratelli.

Spazio anche ai confronti: Valentina Piscopo si è trovata faccia a faccia sia con Benedetta Stocchi sia con l’ex compagno Domenico D’Alterio, chiarendo alcune tensioni rimaste irrisolte.

Anita rifiuta la lettera del padre: il momento più intenso

Uno dei momenti più discussi della serata è stato il rifiuto di Anita Mazzotta di ascoltare la lettera scritta dal padre biologico. La concorrente ha spiegato la sua decisione con parole molto forti, sottolineando di riconoscere come vero padre l’uomo che l’ha cresciuta dopo l’assenza del genitore naturale.

Una scelta che ha diviso il pubblico e acceso il dibattito sui social, confermando Anita come una delle protagoniste assolute di questa edizione.