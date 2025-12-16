Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 15 dicembre va in scena uno dei momenti più attesi dell’edizione: il triangolo tra Domenico, Benedetta e Valentina esplode definitivamente davanti alle telecamere. Dopo settimane di ambiguità, accuse reciproche e messaggi dall’esterno, il confronto diventa inevitabile e durissimo.

A mettere tutti con le spalle al muro è Simona Ventura, che costringe Domenico a esporsi e a fare una scelta chiara.

Domenico rompe il silenzio: la confessione su Benedetta

Per la prima volta, Domenico ammette apertamente cosa prova per Benedetta: “Benedetta mi piace come carattere e fisicamente. È stata una parte fondamentale di questo percorso”.

L’uomo prende anche le sue difese dalle accuse arrivate sui social: “Non è una sfasciafamiglie. Si è sempre comportata bene e ha preso le distanze da me. I problemi con Valentina c’erano già prima, con Benedetta sono aumentati”.

Faccia a faccia tra Benedetta e Valentina: accuse e rabbia

Il momento più teso arriva quando Benedetta, ormai fuori dalla Casa, affronta Valentina davanti a tutti. L’ex gieffina parte all’attacco: “Hai alimentato tu questa situazione. Entravi nella Casa e scrivevi fuori che ero una sfasciafamiglie, una cretina, una stupida. Mi hai rovinato l’immagine”.

La replica di Valentina è immediata: “Ti sedevi sulle gambe del mio uomo, lo abbracciavi sempre. Io venivo chiamata cornuta. Non ho mai scritto quelle cose. Dovevi allontanarti subito”.

La tensione sale rapidamente, con Benedetta che accusa Valentina di voler restare al centro dell’attenzione.

L’intervento di Simona Ventura e la rivelazione choc

A tentare di riportare l’ordine è Simona Ventura: “Non perdere il controllo, qui stanno parlando due donne grandi”.

Ma il confronto degenera quando Benedetta rivela che Valentina avrebbe chiamato sua madre. La risposta è durissima: “Tua mamma mi diceva che ero cornuta da nove anni. Mia madre non si è mai permessa di chiamarti sfasciafamiglie”.

Sonia Bruganelli durissima: “È dipendenza affettiva”

A quel punto interviene Sonia Bruganelli, con parole che spostano il focus su Domenico: “Vedere due donne che si accapigliano e un uomo che resta lì, responsabile di tutto, è imbarazzante”. Poi l’affondo su Valentina: “Hai una situazione emotiva ingestibile. In questi mesi hai scritto a tutti. Questa è dipendenza affettiva”. E la conclusione netta: “Benedetta non c’entra niente: se soffri da nove anni, prendi le valigie di Domenico e buttale fuori”.

La scelta finale di Domenico al Grande Fratello

Provando a sdrammatizzare, Domenico chiede: “È finito questo film?”. Ma Simona Ventura lo blocca: “Non fare lo spiritoso, non prendi mai posizione”. Costretto a esporsi, arriva la dichiarazione definitiva: “Valentina è la donna della mia vita da nove anni. Benedetta è stata una compagna di viaggio”. Alla domanda decisiva — chi vuoi vedere, Valentina o Benedetta? — Domenico sceglie Valentina: “Finisce qui questa storia con Benedetta. È stata un’amica nella Casa, non c’è mai stato niente”.

La frase che riaccende la polemica

Nonostante la scelta, Valentina non è soddisfatta: “Dovevi chiudere tu fin dall’inizio. Volevi goderti il momento”. La risposta di Domenico scatena nuove polemiche: “Se avessi voluto Benedetta, me la sarei presa”.

La chiosa finale è affidata ancora a Sonia Bruganelli, lapidaria: “Ma chi gliel’ha detto?”.