Nella puntata di lunedì 15 dicembre del Grande Fratello non sono mancati momenti emozionanti e colpi di scena che hanno reso ancora più intenso il rush conclusivo del reality.

Tra questi, ha colpito particolarmente il romantico ritorno di Rasha Younes, eliminata la settimana precedente, che ha deciso di rientrare nella Casa per fare una sorpresa a Omer Elomari, dopo il duro litigio che aveva segnato la loro separazione.

Il confronto dopo il litigio: le parole di Omer

Ad aprire il momento è Simona Ventura, che interroga Omer su come abbia vissuto la settimana senza Rasha: “Non è stato semplice e nemmeno difficile, ho fatto quello che lei avrebbe fatto: godermi l’ultima settimana”.

Il gieffino torna poi sul litigio che li aveva allontanati: “Ci siamo capiti quando il danno era stato fatto. Volevo chiarire con lei, ma lei non c’era. Quando uscirò di qui andrò a trovarla, per capire come dobbiamo metterci”.

La sorpresa romantica di Rasha a Omer

A distanza di una settimana, con la rabbia ormai sbollita, Rasha rientra nella Casa per sorprendere Omer. Come in un film romantico, la gieffina si presenta con alcuni cartelli su cui si leggono parole significative: “Sono qui per te. L’orgoglio l’ho lasciato a casa. Mi sei mancato, ti aspetto”.

Un messaggio che commuove Omer, visibilmente emozionato, ancora di più quando la ragazza fa il suo ingresso ufficiale.

Il freeze e la dichiarazione di Rasha

Bloccati dal freeze, i due si trovano uno di fronte all’altra senza potersi toccare. È Rasha a prendere la parola, raccontando ciò che ha provato durante la settimana fuori dalla Casa: “Ti ho guardato tutta la settimana, sono emozionantissima. Abbiamo fatto un casino: io ero stanca e mi sono chiusa, tu hai dubitato di me. Che ci serva da lezione. Mi sei mancato da impazzire, sto tremando”.

Sbloccato il freeze, arriva l’abbraccio e il bacio che sanciscono la riappacificazione.

Il commento di Simona Ventura

Dopo il momento romantico, Simona Ventura interviene rivolgendosi a Rasha: “Allora hai cambiato idea?”. La risposta dell’ex gieffina chiarisce la situazione: “Non è questione di cambiare idea. Abbiamo litigato e io ero arrabbiata”.

Sonia Bruganelli critica la pace improvvisa

Non manca il commento di Sonia Bruganelli, che con il suo approccio analitico solleva qualche dubbio: “Non posso far finta che Rasha non abbia detto la qualunque su Omer. È quello che succede quando si esce dalla Casa: ti rivedi e capisci come sei stato. Ora Rasha torna un po’ in gioco, mentre Omer corre verso la finale”.

La replica di Rasha è immediata: “Ero ferita, lui aveva dubitato di me. E poi che strategia sarebbe uscire a un passo dalla finale?”.

A chiudere lo spazio, ancora Bruganelli: “Si sa, l’amore è bello e attira sempre il pubblico”.