Al Grande Fratello 2025 è finalmente arrivato il momento che i fan aspettavano da settimane: il primo bacio tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe. Dopo giorni di sguardi, tensioni e sorrisi complici, la coppia si è lasciata andare a un gesto romantico che ha fatto esplodere la gioia dentro la Casa — e scatenato i commenti fuori.

Tutto è successo venerdì 7 novembre, quando sopra la Casa di Cinecittà è comparso il primo aereo di questa edizione. Un gesto dei fan della coppia — già ribattezzata online con l’hashtag #Jonita — con una scritta inequivocabile: “J + A, il caso non esiste”.

Il bacio sotto gli applausi e la musica di Celentano

L’aereo ha scatenato l’entusiasmo degli inquilini, che hanno iniziato a incitare i due con il coro: “Bacio! Bacio!”. Pochi istanti dopo, tra gli applausi e sulle note di Adriano Celentano, Anita e Jonas si sono finalmente baciati nel giardino, ufficializzando così la loro intesa davanti alle telecamere del reality.

Ma non è tutto. Subito dopo sono arrivati altri due aerei: uno con la frase “Occhi che parlano”, l’altro con il messaggio “Mi sveglio… Ti sveglio #Jonita”. Proprio di fronte a uno di questi, Anita Mazzotta ha sorriso dicendo: “Lo hanno visto prima loro di noi”.

Scoppia la polemica sui social: “Tutto troppo perfetto”

Mentre dentro la Casa si festeggia, fuori la polemica corre veloce sui social. Su X (ex Twitter) e Instagram, molti utenti hanno espresso dubbi sulla spontaneità del momento: “Fino a ieri non voleva baciarlo, poi arriva l’aereo e magicamente scatta il bacio. Tutto calcolato”, scrive un utente. “Ormai non c’è più nulla di naturale in questo Grande Fratello”, aggiunge un altro.

Altri telespettatori, invece, difendono la coppia, parlando di un gesto genuino e spontaneo, il coronamento di un corteggiamento lungo settimane.

“Jonita”, la coppia del momento al Grande Fratello

Che sia vero amore o strategia televisiva, il bacio tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe ha già conquistato i fan del Grande Fratello. L’hashtag #Jonita è schizzato ai primi posti delle tendenze, mentre i commenti si moltiplicano tra chi sogna una nuova coppia e chi sospetta una mossa studiata a tavolino.