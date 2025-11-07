Lucia Ilardo torna a parlare della sua storia con Rosario Guglielmi, l’ex fidanzato conosciuto durante Temptation Island. La coppia si era lasciata dopo un’estate turbolenta e, recentemente, Rosario aveva dichiarato a Verissimo di non voler dare una seconda possibilità alla relazione.

Le dichiarazioni di Rosario Guglielmi

Secondo Rosario Guglielmi, non ci sarebbe spazio per tornare insieme: “Che ci sia affetto è certo, ma Lucia sa benissimo che non c’è una seconda possibilità, perché vorrebbe dire perdonare… Non saprei perdonare, non saprei andare avanti… per me non c’è una storia sana vissuta in questo modo”.

La replica di Lucia Ilardo

Lucia Ilardo ha voluto chiarire la sua versione dei fatti tramite una serie di storie sui social, raccontando tutti i retroscena della loro relazione: “Cronache di una red flag con troppo carisma! Ci conosciamo di nascosto, ci innamoriamo in fretta, ufficializziamo tutto dopo poco. Amore, passione, concerti, viaggi… sembrava un film. Peccato che il titolo fosse ‘Non è come sembra – volume 2’. Nel giro di due anni succede di tutto: ‘incontri casuali’ con la ex, messaggi ‘innocenti’, appuntamenti ‘per caso’ al mare mentre lei è con le amiche. Insomma, casualità a non finire. Finché un giorno, bum: trovo uno scontrino. Regalo alla ex. Un anno dopo scopro pure che era una borsa Michael Kors. Io perdono, ovviamente, perché l’amore cieco vede solo ciò che vuole vedere”.

Lucia ha poi aggiunto episodi che l’hanno ferita profondamente: “Poi la perla: ‘Non posso pubblicare una storia con te, potrei ferire la mia ex.’ Certo, meglio ferire la fidanzata attuale che turbare i sentimenti dell’ex di turno… Io che cerco ancora di capire, perdonare, giustificare, perché lui, si sa, ‘parla bene, ha carisma, è travolto dalle emozioni’”.

Racconta anche il momento decisivo della rottura: “‘No Lu, la mia vita non è con te, una casa e chissà un bambino.’ E lì, onestamente, ho detto: ‘Va bene, redazione, ci vediamo presto. Mi avvicino al single, con leggerezza…’ Sbaglio, certo, perché dopo anni così un errore umano ci sta. Mi scopre, ci lasciamo. Dopo tre settimane conosco un ragazzo. E lui? Torna. Ma non in versione nuova. In versione ‘salvatore pentito ma deluso’… E io, naturalmente, divento la traditrice seriale”.

Infine, Lucia riflette sulla sua esperienza e sulla sua crescita personale: “Oggi, guardando indietro, non provo rabbia. Provo gratitudine. Perché grazie a tutto questo ho imparato a riconoscere il rispetto, la dignità e la differenza tra chi ti ama e chi ti gestisce. E sapete cosa vi dico? Non serviva un salvatore. Serviva solo che mi salvassi io. Mi auguro solo di incontrare una persona che sappia ricambiare ciò che, nonostante tutto, io davo senza ricevere, perché lo facevo per amore”.